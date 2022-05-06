「媽媽快樂不起來」 時力點4困境：政府不要只空洞討好

母親節在即，時代力量立委王婉諭今舉行記者會，點出台灣媽媽們快樂不起來的四大困境，包含高物價與高房價、兒虐案頻傳、兒少交安事故及停課居隔亂象，呼籲中央與地方政府正視並具體改善，不要只是淪為「母親節快樂」圖文的空洞討好。

王婉諭指出，物價飆漲讓爸媽們非常有感。依據主計處今年三月公布的CPI指數，年增率已高達3.76%，創三年多來新高，政府應更積極正視通膨現象，別再對物價上漲的影響輕描淡寫，甚至用經濟成長數字來美化通膨造成的實際壓力，否則只是在忽視為全家三餐苦惱的媽媽。

王婉諭表示，飆漲房價也是媽媽的一大壓力源，這兩年不僅房價所得比屢創新高，房租也是節節高漲。買菜錢已經縮水，還要被漲房租，同時還得兼顧孩子的開銷和營養，許多媽媽絕對是壓力山大。如果政府的打炒房措施繼續不痛不癢，講再多的母親節快樂也只會讓媽媽們覺得諷刺。

時代力量新北市議員參選人王景弘表示，目前全國已有1700多所學校停班停課，不僅各縣市規定不一，停課也沒有配套，時代力量日前已有提醒，尚未見到政府具體解決。一旦學校有人確診，家長就得放下工作一同居家照顧，然而居隔單等不到，衛生所電話也打不通，還要面對自己小孩也可能染疫的壓力，家長們都非常憂心，要怎麼快樂起來？

時代力量新北市議員參選人彭盛韶表示，自從成為父母，每次看到虐童案都更感同身受，時代力量也積極投入個案協助和制度改革，例如二月的台中虐嬰案、四月的板橋托嬰中心案及五月的竹北月子之家。然而，台灣的兒虐事件和機構疏失依舊層出不窮，重大兒虐案件比例近年更是不斷攀升，台灣的生育率已是全球最低，別再讓惡劣的育兒環境打消女性的生育規劃，無論兒虐事件背後原因是經濟壓力變大或機構把關不足，其實都是政府應該正視的問題。

時代力量新竹市議員蔡惠婷表示，12歲以下兒童發生交通安全事故的人數逐年上升，交通事故更是連年蟬聯兒童死傷原因首位。除了整體交通動線規劃及標線號誌設計依舊落後，對行人不友善的交通環境也是造成孩子曝險的主因。以新竹為例，媽媽光推嬰兒車走在路上就困難重重，也有許多學童被迫與車爭道，常出現險象環生的場景。