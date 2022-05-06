快訊

扯！新北某國小老師遭爆瞞確診 赴朋友家打麻將喝酒跑攤

PLG／籃壇疫情燒不停！勇士總教練許晉哲確診 無奈曝單純行程

北漂生確診居隔求助無門 陳時中：學生應自己照顧自己

「媽媽快樂不起來」 時力點4困境：政府不要只空洞討好

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委王婉諭(左2)、時代力量新竹市議員蔡惠婷(右2)、時代力量新北市議員參選人王景弘(右1)、時代力量新北市議員參選人彭盛韶(左1)今舉行記者會。圖／時代力量提供
時代力量立委王婉諭(左2)、時代力量新竹市議員蔡惠婷(右2)、時代力量新北市議員參選人王景弘(右1)、時代力量新北市議員參選人彭盛韶(左1)今舉行記者會。圖／時代力量提供

母親節在即，時代力量立委王婉諭今舉行記者會，點出台灣媽媽們快樂不起來的四大困境，包含高物價與高房價、兒虐案頻傳、兒少交安事故及停課居隔亂象，呼籲中央與地方政府正視並具體改善，不要只是淪為「母親節快樂」圖文的空洞討好。

王婉諭指出，物價飆漲讓爸媽們非常有感。依據主計處今年三月公布的CPI指數，年增率已高達3.76%，創三年多來新高，政府應更積極正視通膨現象，別再對物價上漲的影響輕描淡寫，甚至用經濟成長數字來美化通膨造成的實際壓力，否則只是在忽視為全家三餐苦惱的媽媽。

王婉諭表示，飆漲房價也是媽媽的一大壓力源，這兩年不僅房價所得比屢創新高，房租也是節節高漲。買菜錢已經縮水，還要被漲房租，同時還得兼顧孩子的開銷和營養，許多媽媽絕對是壓力山大。如果政府的打炒房措施繼續不痛不癢，講再多的母親節快樂也只會讓媽媽們覺得諷刺。

時代力量新北市議員參選人王景弘表示，目前全國已有1700多所學校停班停課，不僅各縣市規定不一，停課也沒有配套，時代力量日前已有提醒，尚未見到政府具體解決。一旦學校有人確診，家長就得放下工作一同居家照顧，然而居隔單等不到，衛生所電話也打不通，還要面對自己小孩也可能染疫的壓力，家長們都非常憂心，要怎麼快樂起來？

時代力量新北市議員參選人彭盛韶表示，自從成為父母，每次看到虐童案都更感同身受，時代力量也積極投入個案協助和制度改革，例如二月的台中虐嬰案、四月的板橋托嬰中心案及五月的竹北月子之家。然而，台灣的兒虐事件和機構疏失依舊層出不窮，重大兒虐案件比例近年更是不斷攀升，台灣的生育率已是全球最低，別再讓惡劣的育兒環境打消女性的生育規劃，無論兒虐事件背後原因是經濟壓力變大或機構把關不足，其實都是政府應該正視的問題。

時代力量新竹市議員蔡惠婷表示，12歲以下兒童發生交通安全事故的人數逐年上升，交通事故更是連年蟬聯兒童死傷原因首位。除了整體交通動線規劃及標線號誌設計依舊落後，對行人不友善的交通環境也是造成孩子曝險的主因。以新竹為例，媽媽光推嬰兒車走在路上就困難重重，也有許多學童被迫與車爭道，常出現險象環生的場景。

時代力量 王婉諭 母親節 虐童 CPI

延伸閱讀

廖老大點名5科系沒路用　地質系立委回應釣出炎亞綸朝聖　

影／別讓母親節淪節日討好 王婉諭籲政府重視家長擔憂

國民黨立委盯兒童疫苗、快篩 衛福部疲於對付

學校停課標準不一 家長老師求救民代

相關新聞

汙水下水道接管慢 高虹安批林智堅別只做看得到的建設

民眾黨立委高虹安今舉行記者會指出，汙水下水道工程又名「都市的良心」，然而新竹市的公共汙水下水道普及率卻因遠低於全國平均值...

民生汐止線被新北搶走主導權？ 柯文哲：不能從政黨考量

民生汐止線台北段將往後延，有議員批評因台北市長柯文哲不重視民汐線，結果被新北市搶走主導權？以致民汐線原地踏步？對此，柯文...

「媽媽快樂不起來」 時力點4困境：政府不要只空洞討好

母親節在即，時代力量立委王婉諭今舉行記者會，點出台灣媽媽們快樂不起來的四大困境，包含高物價與高房價、兒虐案頻傳、兒少交安...

監察院副院長提名案咨文下周一送立院 李鴻鈞呼聲高

監察院副院長懸缺，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在立法院朝野協商時表示，下周一監察院副院長提名案咨文將送到立法院。知情人士...

趙少康：陳時中要選舉就辭職 否則就宣布不選專心防疫

中廣董事長趙少康今受訪表示，衛福部長陳時中如果要選舉，現在就辭職，專心去選舉；如果覺得疫情很重要，要好好整頓疫情，就宣布...

余天宣布退選民進黨新北主委 正國會挺何博文連任

民進黨立委余天今在臉書宣布，因為家庭因素，將退出角逐民進黨新北市主委。他表示，由於罹癌女兒余苑綺的病況，他與太太必須投入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。