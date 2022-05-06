與世界接軌 日本自民黨青年局支持台加入CPTPP

新竹市長林智堅今天會晤日本自民黨青年局局長代理鈴木憲和等人。他說，感謝日本支持台灣加入CPTPP，讓台灣早日和世界接軌，與世界貿易、經濟更加緊密。

新竹市政府今天提供新聞資料指出，林智堅今天帶領市府一級主管，會晤鈴木憲和等人。林智堅說，他感謝日本政府去年致贈台灣420萬劑疫苗，也感謝日本支持台灣加入CPTPP，讓台灣早日和世界接軌，發揮實質影響力。

鈴木憲和表示，日本對台灣申請加入CPTPP表示歡迎，相信能促進台日更多合作，重要的是放眼未來，台灣和日本可以攜手、發揮彼此角色，有更好效果。

市府表示，日本自民黨青年局訪問團，由局長小倉將信擔任團長，率領眾議員及日本青年會議所幹部等人，不過，因有一名眾議員確診，這組立即暫停後續在台期間所有活動。

市府指出，另一組成員因無密切接觸，為鈴木憲和等人持續既定行程，今天拜會新竹市府。

民政處表示，日本是台灣在亞洲親密夥伴，台灣與日本無論面臨何等嚴峻的挑戰，都在最關鍵的時刻相互扶持，未來也將繼續深化台日雙方，持續友好交流。