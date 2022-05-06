監察院副院長提名案咨文下周一送立院 李鴻鈞呼聲高

監察院副院長懸缺，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在立法院朝野協商時表示，下周一監察院副院長提名案咨文將送到立法院。知情人士指出，以前立委、親民黨秘書長李鴻鈞呼聲最高。

先前便外傳蔡英文總統將提名李鴻鈞出任監察院副院長，不過總統府當時回應，政府相關人事若有定案，將對外公布，在此之前，各界無須過度臆測。

知情人士指出，關於監察院副院長人選，黨政高層早在去年下半年就有鎖定對象，並已徵詢過相關領域的不同陣營重量級人士意見，討論結果以李鴻均為各方認為最妥適人選；但當時考量正值預算會期，不利於在立院安排行使人事同意權議程，且提名泛藍政治光譜人選出任監院副院長，具有一定政治敏感性，若時間拉長，該議題發酵越久，並不利於提名過關，因此當時並未發動。

該人士指出，到今年初，雖府方與李鴻鈞針對該人事案意見交換仍是透過間接方式聯繫，但鎖定人選方向大致不變，加上本會期並未處理總預算案，公布人事的時機點趨於成熟，目前仍以李被提名為監察院副院長的呼聲最高。李鴻均受訪時表示，未接獲府方正式徵詢，並無進一步回應。