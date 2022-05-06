余天宣布退選民進黨新北主委 正國會挺何博文連任

民進黨立委余天今在臉書宣布，因為家庭因素，將退出角逐民進黨新北市主委。他表示，由於罹癌女兒余苑綺的病況，他與太太必須投入更多的心力照顧，而黨職選舉需要投入大量精力與時間，假若未來能當選，還有許多行政事務需要全心參與，恐力有未逮。他也宣布，與正國會成員將全力支持現任主委何博文連任。

余天表示，這個決定並不容易，他對黨內的夥伴感到抱歉，不願因為家裡的事，耽誤民進黨重要的地方事務，因此才決定退出此次選舉。他也非常感謝這段時間稍來慰問的朋友，「政治是一時的，朋友是一輩子的」，由衷感謝大家的情義。

余天說，感謝這幾天與他深談，並且願意支持他做這個決定的正國會及黨內成員。既然這次主委只有他與現任主委何博文登記參選，那麼他退出之後，也會秉持團結的精神，全力來支持博文連任新北市黨部主委。「這個團結合作的想法，也得到正國會要員的認同與支持，我感到安慰」。