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趙少康：陳時中要選舉就辭職 否則就宣布不選專心防疫

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

中廣董事長趙少康今受訪表示，衛福部長陳時中如果要選舉，現在就辭職，專心去選舉；如果覺得疫情很重要，要好好整頓疫情，就宣布不選舉，專心來防疫。否則大家都會想，陳時中的防疫是不是考慮到政治？

趙少康認為，控制疫情要有整體規畫，但如果牽涉到選舉，陳時中可以控制疫情高峰要在什麼時候，例如7、8月要選舉，那高峰就控制在6月，這樣就是疫情跟政治沾上邊了，但防疫應該要考慮的是國家整體的狀況。

趙少康說，行政院長蘇貞昌、陳時中說台灣走在世界前面，事實是台灣走在全世界後面，全世界都已經到了尾聲了，台灣才開始，所以別的國家發生的事情，台灣都應該學會才對。但前年是口罩不夠，去年疫苗不夠，現在是快篩劑不夠，還有藥物、病房都不夠，搞什麼鬼？立法院給8000多億預算到底怎麼用的？

趙少康說，現在電腦連隔離確診開單都開不出來，指揮中心副組長說他們原來沒想到會有這麼多人生病，這說的實話，因為沒有預期，所以電腦很落伍，都是手工開單，「因為他們從頭到尾就覺得台灣不會，台灣神功護體，因為不會就不需要」，才造成現在突然爆發手忙腳亂。

趙少康批評蔡政府無能又自大，再加上意識形態還無恥，應該要對國人很羞愧，但卻覺得自己做得很好，不然要怎樣？病床不夠，導致住院年齡持續上修，原本不准大家快篩，現在又鼓勵大家快篩，但快篩又不夠。這就是海水退了就知道誰沒穿泳褲，疫情來了就知道誰準備不夠。

對於1922人力不夠，政府擬調度國軍來支援。不過，趙少康說，國軍主要的工作是防衛國家，抵抗共軍來襲，過去救災勉強請國軍來就算了，但要國軍來接電話真的很奇怪，可以找工讀生、臨時工，但找軍人來做真的很不適當，好的事情輪不到國軍，不好的事情國軍就首當其衝。

對於陳時中稱棄標快篩的高登公司是殷實的商人，趙少康笑說，陳時中莫名其妙，保證什麼？殷實商人還有幾個案子在法院，還欠錢，開個小吃店資本額200萬就能拿16億5000萬的標，商人不可能白做生意。小公司包這麼大的採購，中間一定有貓膩。

趙少康認為，如果高登真的是正正當當、扎扎實實和信譽卓著的商人，「你罵我還是要標啊，哪有一罵就退？」更顯示這件事很奇怪，檢調應該好好去調查。國家遇到這樣的疫情等於是「國難」，不允許有人趁機發國難財、疫難財，這是很可惡的。

趙少康 疫情 陳時中

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