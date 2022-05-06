為與基捷汐東線串接 民生汐止線10年歸0得重規劃

路線行經雙北的台北捷運民生汐止線，台北段部分2016年交通部核定，但為與系統不同的基隆捷運和汐東段整合。捷運局長張澤雄坦言，最快明年要重做台北段的可行性研究；就有議員批評，過去北市花錢進行評估，卻因為市長柯文哲漠視而無主導權，如今所有規劃全部歸零，10年來原地踏步。

捷運民生汐止線台北段於2011年做可行性評估、2016年交通部核定，從大稻埕到東湖，因為同時要做捷運環狀線東環段，無法同時負擔2條捷運的興建費用，台北段至因仍沒有下文。

近日交通部核定汐東段，並希望與民生汐止線銜接，但由於汐東線的車廂軌道、營運模式等系統與民生汐止線的規劃不同，導致北市府必須重新規劃民生汐止線。

汐東捷運和基隆捷運目前採用系統尚未確定，初步計畫是車輛改為低底盤、供電採用架空線系統、車站設計採低月台無阻隔性設施、非封閉型車站，升級為LRRT可達中運量。而台北段則是規劃在地下，是高底盤、車站月台設計也比較高。

「這10年來都做白工了」陳炳甫表示，因為柯文哲沒有先啟動，他認為民生汐止線是「雞肋」沒有意義，結果讓台北市從2011年12月到現在的努力全部歸零，如果新北最後決定好系統，台北就必須退回到10年前重新規劃，台北市10年來都在原地踏步。

議員李明賢說，汐東段和台北段看起來是兩個不同系統，像是搭高鐵、台鐵一樣，我搭到南港還得轉台鐵，2個不同系統根本無法一車到底。

張澤雄強調，基隆捷運、汐東捷運和我們民生線系統要一致，車子都能夠通，還要共用機廠，所以要等新北先和基隆整合後，最快台北段明年可以做可行性評估，張也強調可行性研究並非從零開始，會以現有的規劃基礎進行修正。

李明賢指出，可行性評估完成後，後續還要送行政院、國發會和環評，追問何時能開工。張澤雄回應，要看中央核定情況和整體資源分配，現在全國都在搶軌道資源，什麼時候可以核定也沒有把握，也有可能會分段進行。李明賢說「所以從一般規劃、可行性評估到動工，整個過程花5年合理吧？」，張澤雄說「差不多」。