網路聲量密碼是？口碑排行前10名政治人物幾乎皆因「防疫」上榜
image source：組圖／網路
網路溫度計《全國政治人物口碑排名》，近一週網路聲量最高的政治人物非衛福部長陳時中莫屬，榮獲第一名寶座。隨著疫情延燒，陳時中每天站在疫情話題的第一線，除了召開記者會之外，同時還要接受來自正反兩方的支持與抨擊。因此，疫情話題延燒之際，除了臉書擁有314萬粉絲數的蔡英文之外，陳時中也經常是網路聲量第一名的常客，而且沒有沒有粉專的陳時中，還能有如此高聲量和討論度，在「熱議度」上的實力不容小覷。
網路聲量第二名則為不時跟陳時中槓上的台北市長柯文哲，拋出「不排除軟封城」的說法之後，不僅和陳時中互轟，也跟前副總統陳建仁來回攻防，都讓柯文哲近一週累積不少聲量。
第三名是總統蔡英文，針對快篩試劑實名制引發買不到的民怨，蔡英文希望不要被實名制綁架，讓民眾都可以買到快篩試劑，同時也會不時會在臉書說明各項政策，龐大的臉書粉絲數帶動網路聲量。
第四名是行政院長蘇貞昌，「家用快篩沒買貴」引發網友熱議。第五名是立委高嘉瑜，因為唾液快篩跟陳時中隔空交火，討論度衝到第五名。
image source:政治人物口碑排名(分析區間：2022/04/28~2022/05/04）
本土疫情延燒！全國政治人物口碑排名第六名～第十名 僅侯友宜不具醫學背景
第六名是前副總統陳建仁，在疫情話題上回應柯文哲的「多讀書」，討論度也是瞬間快速擠進前十名榜單。第七名是前衛生署長楊志良，因為要捐1千萬劑快篩試劑被卡，砲轟蔡政府「以疫謀財」，近期佔據各家新聞版面。第八名是高雄市長陳其邁，每天公布防疫政策，讓他都有固定的討論度。第九名是侯友宜，身為新北市、疫情重災區的首長，每天都會針對疫情提出防疫策略，在政治人物口碑排名位居第九名。第十名則是林靜儀，因為確診事件意外衍生出疑似濫用特權的聲量暴衝，也是在台中第二選區立委補選後，網路聲量排名再度衝進《全國政治人物近一週口碑排名》前十名。
image source:政治人物口碑排名(分析區間：2022/04/28~2022/05/04）
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月28日至2022年05月04日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全國政治人物口碑排行』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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