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高階文官培訓 蔡總統提3大努力方向

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午以錄影方式為「高階文官培訓飛躍方案110年訓練開訓典禮」致詞。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午以錄影方式為「高階文官培訓飛躍方案110年訓練開訓典禮」致詞。圖／總統府提供

蔡英文總統今以錄影方式為「高階文官培訓飛躍方案110年訓練開訓典禮」致詞，提出加速推動雙語國家政策、邁向數位治理、培養跨領域的人才等三大努力方向；並期許高階文官把這次的訓練成果帶回所屬部門，提升國家競爭力

蔡總統指出，今天是高階文官培訓—飛躍方案的開訓典禮。高階文官是國家進步的動力，要勉勵大家，未來在每一個工作職務上，都要抱持開放的胸襟，培養卓越的領導及決策能力，為國家下一個階段的發展，奠定更穩健的根基。

蔡總統說，她有三大方向，需要大家一起來努力；一是要加速推動雙語國家政策。今年的培訓特別規劃「全球移動力人才培養」，增加會議英語課程，也首度跟英國和芬蘭進行線上研習，這是很好的方向。從考選端和訓練端，持續增加英語的比重，讓政府能進一步跟國際接軌。

蔡總統表示，其次是要邁向數位治理。這幾年來，政府積極落實資訊公開，各部會的內部培訓也增加數位創新、智慧政府等相關課程，繼續努力，實踐開放政府的各項政策。

蔡總統指出，最後是要培養跨領域的人才。隨著時代的進步，政府培養人才的方式也要跟著進步。今年的培訓新增到業界實習，也聘請企業的領袖代表，來為大家上課，讓課程內容更豐富，也更貼近實務。

蔡總統說，除了要謝謝所有業師的參與，也要請大家好好把握跨領域的學習機會，並且把這次的訓練成果帶回所屬的部門，一起來提升國家的競爭力。

競爭力 蔡英文

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