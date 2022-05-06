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NCC新任委員人事同意權案 立院付委審查

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院院會。圖／取自國會頻道
立法院院會。圖／取自國會頻道

國家通訊傳播委員會（NCC）委員孫雅麗等3人任期將於7月底屆滿，行政院上個月提名王正嘉等3人新任NCC委員，人事同意權案列入今日立法院院會報告事項，國民黨團提議退回程序委員會，最終經表決，在民進黨團人數優勢下，仍順利付委審查。

NCC三名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將於今年7月31日屆滿，行政院提出三位新任委員名單，為中正大學法律系教授王正嘉、台經院副研究員王怡惠及NCC主秘陳崇樹，任期均自111年8月1日至115年7月31日止。

NCC新任委員人事同意權案，列入今日立法院會報告事項，院會前，三名被提名委員也至民進黨團大會拜會。民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時表示，拜會氣氛很好，「他們講完大家都有拍手，代表全力支持」。

立法院會今宣讀報告事項時，對於該人事權同意案，國民黨團提議退回程序委員會，不過最終經表決，在民進黨團人數優勢下，仍順利付委審查。

NCC 民進黨 立法院

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