共機頻擾台 日眾議員：日本當作自己的事看待

日本自民黨青年局眾議員訪台。青年局代局長、眾議員鈴木憲和今天表示，共機擾台的規模與數量是前所未有的，而台灣是日本非常重要友人，日本會當作自身事務看待，並提高危機感，因為台灣海峽的穩定，對亞太地區相當重要。

日訪團上午舉行媒體見面會，因訪團有成員確診，因此無法全員出席。鈴木憲和表示，疫情雖然嚴峻，但感謝台灣接受他們來台訪問，在疫情之下，日本曾向台灣提供疫苗，台灣也提供口罩給日本，顯現日台友誼正在強化中，尤其正值國際情勢嚴峻、俄羅斯侵略烏克蘭的此刻，日台之間要團結，傳達外界不允許用力量改變現狀的作為。

關於日本防衛大臣岸信夫多次表達「台灣有事就是日本有事」言論，鈴木憲和指出，中共以前所未有的共機數量進入台灣防空識別區（ADIZ），而台灣是日本非常重要的友人，因此日本會將其當作自身事務看待，並提高危機感，因為台海的穩定對亞太地區來說相當重要，日本也願意跟國際社會分享這的看法，因此會將這份危機感帶回去日本討論，盼雙方加強實際合作。

鈴木憲和也提到，眾議員西野太亮昨天經PCR檢出陽性，他認為可能是在日本已感染並非在台染疫。

眾議員鈴木隼人表示，台灣跟日本是共享價值的夥伴，不只政治層面，在經濟領域也要加強對話，對於日本台灣交流協會會長大橋光夫日前拋出重啓台日經貿夥伴委員會（EPC）的建議，要給予肯定，也希望雙方能繼續加深討論。