【專家之眼】台灣能如願出席第75屆世界衛生大會嗎？

僅剩不到三週，台灣還在努力爭取參加第75屆世界衛生大會（WHA）的邀請函。會成功嗎？上月初，美國務院副國務卿麥肯伊會晤世界衛生組織 (WHO)秘書長譚德塞時要求支持台灣成為WHA觀察員。WHO秘書長會低頭埋單嗎？

十幾天前，美國國會眾議院以425票贊成、0票反對，壓倒性票數通過，指示美國務卿制定策略，協助台灣重新獲得WHA觀察員身分。此法案之提出已非新鮮事，歷屆美國國會都有類似挺台法案的提出。

2009年，台灣得以中華台北 (Chinese Taipei， 大陸翻譯為「中國台北」) 的名稱和觀察員身分參加WHA，主要原因不是美國政府和其他友台國家的支持，更不是美國國會相關法案的通過，而是兩岸關係基於「九二共識」和「一中各表」的政治基礎有所改善，且在台灣參與國際組織問題上達成諒解。

2016年5月，蔡英文上台，北京以附加「一中原則」此政治條件的方式釋出「善意」，同意WHO以「中華台北」的名稱和觀察員身分邀請台灣參加WHA。衛福部部長林奏延在WHA致詞時自稱「中華臺北」，時任行政院長林全表示：「衛福部長林奏延以中華臺北名稱演說，雖不滿意，但勉強可以接受。」

但自2017年至今，蔡政府堅決不承認「一中原則」，也否認「九二共識」之存在，導致台灣連續五年無法參加WHA。

基於美國挺台力度加大，國際社會其他成員和相關組織或會議也紛紛表態挺台，再加上疫情和俄烏戰爭國際情勢政治格局的影響，似乎台灣有望參加即將在日內瓦舉行的第75屆WHA。如果有人真的這麼認為，那麼可能就是在狀況外了。

台灣要順利加入WHO和出席WHA，以及WHO幹事長要做出發給台灣邀請涵的決定受以下三個因素制約: 一、 《聯合國大會2758號決議》及《世界衛生大會第25.1號決議》的重新解釋; 二、當前緊繃兩岸關係獲得紓解; 三、兩岸就台灣參加WHA達成諒解。

就《聯合國大會2758號決議》及《世界衛生大會第25.1號決議》之重新解讀而言，近一、兩年來，台灣外交部、陸委會、駐外使館代表處等不斷向國際社會表明，強調聯大決議第2758號僅處理中國代表權問題，未提及台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。此種解釋影響WHA第25.1號決議之法律依據正當性。

依上述的新解讀，2340萬台灣人民有權參與聯合國與國際體系相關組織，此包括WHO。遺憾的是，目前聯合國和WHO內部政治決策環境仍未發展到足以改變排除台灣參加聯合國體系下專門機構的外交立場。WHO之法律顧問也不會改變有關上述兩個決議所持之法律見解。