接受聖露西亞大使呈遞到任國書 蔡總統盼深化夥伴關係

蔡英文總統今天上午接受聖露西亞新任駐台特命全權大使路易斯呈遞到任國書，歡迎來臺履任，並期盼台灣和聖露西亞持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。

蔡總統致詞時表示，聖露西亞是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴，今天很高興接受路易斯大使呈遞到任國書，要代表中華民國政府及人民表達最誠摯的歡迎。

總統憶及，2019年曾到聖露西亞訪問，包括參訪香蕉出口集貨中心，參加聖茱德醫院整建的動工典禮，還有人力發展中心的落成典禮，兩國在各領域的合作成果，令她印象非常深刻。

蔡總統說，過去幾年來，台灣和聖露西亞除了攜手面對疫情挑戰，也在農業和教育等領域持續加深合作關係。尤其總理皮耶上任以來，非常注重協助青年和婦女提升就業技能、實現創業夢想，很高興在這些方面，兩國也展開許多重要的合作計畫。

蔡總統也藉此感謝皮耶，在去年聯合國大會發言支持台灣的國際參與。皮耶任命路易斯大使駐節台灣，也代表對台灣的重視和支持。路易斯大使是數學教育博士，在教育界作育英才無數，也曾擔任國會議員和教育部長，從政經歷非常豐富。

蔡總統指出，過去路易斯大使多次訪台，是台灣的老朋友，相信未來有路易斯大使一起努力，台灣和聖露西亞一定能持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。