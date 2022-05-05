快訊

美國升息2碼央行跟進？ 牽動台灣民眾荷包6大關鍵一次看

「行走費洛蒙」瘦子宣布閃婚 曬合照甜喊：這是我前女友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接受聖露西亞大使呈遞到任國書 蔡總統盼深化夥伴關係

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接受聖露西亞新任駐臺特命全權大使路易斯呈遞到任國書。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接受聖露西亞新任駐臺特命全權大使路易斯呈遞到任國書。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接受聖露西亞新任駐台特命全權大使路易斯呈遞到任國書，歡迎來臺履任，並期盼台灣和聖露西亞持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。

蔡總統致詞時表示，聖露西亞是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴，今天很高興接受路易斯大使呈遞到任國書，要代表中華民國政府及人民表達最誠摯的歡迎。

總統憶及，2019年曾到聖露西亞訪問，包括參訪香蕉出口集貨中心，參加聖茱德醫院整建的動工典禮，還有人力發展中心的落成典禮，兩國在各領域的合作成果，令她印象非常深刻。

蔡總統說，過去幾年來，台灣和聖露西亞除了攜手面對疫情挑戰，也在農業和教育等領域持續加深合作關係。尤其總理皮耶上任以來，非常注重協助青年和婦女提升就業技能、實現創業夢想，很高興在這些方面，兩國也展開許多重要的合作計畫。

蔡總統也藉此感謝皮耶，在去年聯合國大會發言支持台灣的國際參與。皮耶任命路易斯大使駐節台灣，也代表對台灣的重視和支持。路易斯大使是數學教育博士，在教育界作育英才無數，也曾擔任國會議員和教育部長，從政經歷非常豐富。

蔡總統指出，過去路易斯大使多次訪台，是台灣的老朋友，相信未來有路易斯大使一起努力，台灣和聖露西亞一定能持續深化夥伴關係，為兩國人民創造更大的繁榮及福祉。

加勒比海地區 教育部 蔡英文

延伸閱讀

接見日訪團 蔡總統：台日安全都不是單一國家課題

教召員確診被放生 國民黨：蔡總統對網軍比對國軍好

蔡總統指示更多元快篩通路 侯友宜：總算總統也聽到了

買快篩惹民怨！傳蔡總統「中常會震怒」 民進黨、政院回應

相關新聞

愛將陳平軒成北農副總專業在哪裡？ 陳吉仲這樣說

北農通過農委會主委陳吉仲愛將陳平軒擔任北農副總，遭台北市議員汪志冰批，看不出有任何與農業經營及管理的相關背景，懷疑陳平軒...

藍營地方力推林耕仁選竹市長 議長許修睿：爭中央提名

年底新竹市長選戰藍綠人選都還沒定案，國民黨新竹市黨團雖推出市議員林耕仁參選，但遲遲未獲黨中央點頭。林耕仁今天穿上新戰袍，...

感染源愈來愈難查？　高雄首度不公布足跡熱點

高雄市政府憑著精準疫調與新冠疫情拚搏近兩年，清零階段屢屢因為成功揪出感染源，破解群聚傳播，但近日隨著疫情在社區多點散發，...

NCC新任委員人事同意權案　民進黨團明拚付委審查

國家通訊傳播委員會（NCC）委員孫雅麗等3人任期將於7月底屆滿，行政院上個月提名王正嘉等3人新任NCC委員，並函送立法院...

接受聖露西亞大使呈遞到任國書 蔡總統盼深化夥伴關係

蔡英文總統今天上午接受聖露西亞新任駐台特命全權大使路易斯呈遞到任國書，歡迎來臺履任，並期盼台灣和聖露西亞持續深化夥伴關係...

【重磅快評】1700萬劑快篩沒了 陳時中好意思推鍋在野黨?

國民黨立委揭發指揮中心快篩採購，其中竟有1700萬劑是交給一家資本額僅有200萬元、1年半前才從小吃店「轉型」成生醫公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。