【重磅快評】快篩之亂：陳時中520大禮 蔡英文怒了？

快篩之亂，據說「蔡英文怒了」！蔡英文總統昨天在民進黨中常會「嚴肅要求」行政部門研議開闢多元快篩通路。有媒體報導「蔡英文怒了：不要堅持實名制」，民進黨發言人和行政院發言人分別澄清，蔡總統並沒有否定快篩實名制。但兩人對「蔡英文怒了」既沒澄清、也沒否認。

4月20日蔡英文總統在民進黨中常會宣布已向國外購買1億劑快篩試劑，4月28日快篩實名制上路。本土單日確診案例從4月20日的2386例，到5月4日達28420例，已經跳增12倍，但蔡英文說好的快篩，別說1億劑，許多民眾在街頭日曬雨淋排隊排了一個星期，至今1劑也買不到！

快篩實名制第一波5000萬劑，一盒5劑，可供1000萬人購買，但只在全台4909間藥局配售，每天每家藥局限量78份。最簡單的算數，這一波快篩實名制5000萬劑全部賣完，最順利也要26天；換個角度說，要讓1000萬人都買得到快篩，其中很多民眾可能要在街頭奔波排隊近月才有機會。

新北市長侯友宜說，如果新北有一半人口需要買快篩，以新北藥局和人口估算，平均要29天、快1個月才買得到。這個估計，一點都不誇張。而如果要讓全台灣每位民眾都能實名買到快篩，可能需要大約二個月時間了。

指揮官陳時中預估這波疫情高峰期應該會在5月20日，那麼，在疫情海嘯下，究竟會有多少民眾，連一個救生圈都沒給，連一劑快篩都買不到？這是陳時中和蘇貞昌送給蔡英文就職六周年的520大禮？

更何況，指揮中心倚重的專家、台大醫師李秉穎說，高峰可能持續三到五個月，而且不只一個高峰。民眾需要快篩來確認、保護自己、家人和親友的健康，甚至需要快篩才能工作、上學或外出活動，買不到快篩的民眾，未來半年怎麼辦？

陳時中說下一輪快篩實名制最快5月15日開放，但恐怕還是存在數量不足、分配不均的問題。至於多元通路，可以解決分配不均，無法解決數量不足問題。蔡英文直到昨天還強調快篩試劑數量足夠，應讓民眾自由購買。蔡英文可以忘了「超前部署」的笑話，但她應該解釋清楚，說好的1億劑快篩到底在哪裡？

快篩之亂，民眾怨聲載道。如果蔡英文還不怒，那是麻木不仁；如果蔡英文總算怒了，那是後知後覺。如果有欺上瞞下、人謀不臧、黨私亂政，或者圖利特定廠商，蔡英文現在才表演發怒，人民更怒！