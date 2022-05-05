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賴清德：感謝日本支持台灣加入世衛與CPTPP

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德接見日本自民黨青年局眾議員訪團。圖／總統府提供
副總統賴清德接見日本自民黨青年局眾議員訪團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天接見日本自民黨青年局眾議員訪團，感謝日本不僅支持台灣加入世衛，也支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。賴清德也說，最近包括日本首相岸田文雄等，公開表示希望維持區域和平穩定，不容中國以武力改變現狀等，感到非常欽佩及感激。

賴清德上午在總統府接見日本自民黨青年局眾議員訪團，訪賓一行包括日本眾議員鈴木憲和、鈴木隼人及「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰等，由外交部次長田中光、「台灣日本關係協會」秘書長周學佑等陪同晉見副總統。

賴清德表示，和自民黨青年局長小倉將信是老朋友，在日本或台灣已見面多次，彼此感情都很好。最近一次在2019年到日本訪問，當時也承蒙岸信夫安排在國會眾議員會館發表演說，有40多位國會議員及秘書出席，受到熱烈歡迎，非常光榮及感激。

賴清德指出，台日共同經歷了新冠肺炎疫情，感謝日本政府捐贈台灣400多萬劑疫苗，讓台灣在缺乏疫苗時，可以度過難關。在疫情期間，台灣與日本的互相幫忙，受到國際社會肯定，台日兩國人民感情也更加深化。希望疫情趕快過去，台日各項交流能夠恢復正常。

賴清德期盼，在後疫情時代，面對氣候變遷或區域和平穩定等問題，台日都能更加地密切合作，展現台日共同友誼及力量，並對國際社會能有進一步的貢獻。

日本台灣交流協會 賴清德 疫情 CPTPP

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