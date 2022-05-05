看到陳建仁「3個只要」 游盈隆：天啊！大事不妙了

疫情大爆發，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，已經有好一陣子沒看到蔡政府上下驚慌失措、狼狽不堪的樣子了。最近一次是距今半年前，四項公投倒數計時50天左右；另一次，是去年5月疫情風暴乍起，疫苗嚴重短缺時。這2次執政危機，蔡政府都用了九牛二虎之力驚險過關。面對這次猛烈的Omicron危機，蔡政府還可以依樣畫葫蘆嗎？

游盈隆特別指出，前副總統陳建仁是蔡英文總統最信賴的防疫專家，但當他看到陳4月28日在臉書最後一段文字時，「我就感覺大事不妙了」，「天啊！陳建仁的3個只要，不就是預告蔡政府當前最欠缺的3項作為嗎？難道是他委婉向人民示警嗎？」

游盈隆貼文指出，「要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗，要治療藥沒治療藥...」，這是一位當過部級醫院院長昨天親口對他述說的感嘆，反映的是社會普遍的心聲與無奈。這是典型的民怨，而且深沉。

他表示，隨著每日確診者大量增加，中重症患者與死亡人數快速攀升，家屬無語問蒼天；快篩一劑難求，一般民眾阮囊羞澀尚須擠出500元來買；兒童父母面臨莫德納或BNT疫苗選擇的進退兩難，心急如焚；治療藥如Paxlovid量少價高，民眾只能乾瞪眼，懷疑只有權貴能拿到。到底為什麼？一貫以「會做事」自豪的蘇內閣何以淪落至此？

游盈隆指出，蔡英文總統昨天在民進黨中常會「震怒」，因為快篩試劑之亂，但震怒無法撇清自己是執政團隊最高領導人該負的責任。此外，蔡提點國人「今年台灣人均GDP可望超越韓國」，只不過這個提點時機很尷尬，當此時此刻6成以上台灣人因疫情衝擊而擔憂個人工作與所得時，蔡總統這樣的「暗示性邀功」，不但不是時候，也顯得很無厘頭。

他指出，最近疫情吃緊，台灣官方防疫表現與過去兩年截然不同，不少政策作為令人摸不著頭緒。舉一個例，最近「與病毒共存」的社會輿論狂吹，指揮官陳時中也多次正面回應，包括未來可能「不公布確診數字」等等，令人非常錯愕，他很擔心「疫情透明性」可能被政府棄之如敝屣。如果防疫必須在「清零」及「與病毒共存」兩個極端之間的光譜做選擇，台灣應該可以找到很好的立足點。台灣本是世界防疫楷模，只要穩紮穩打，漸進調整對策，照理說，不必也不應一夕之間解除相關防疫管制，大步向「與病毒共存」邁進。

游質疑，為什麼當前蔡政府「新台灣模式」的防疫作為給人一種「未戰先降」的感覺？甚至有親政府的專家變相公開鼓吹擁抱病毒，急於向病毒臣服？在全球普受尊敬的美國防疫權威佛奇最近再度提醒世人「（這個病毒）每隔幾個月就會出現一些變種，真的很難達到群體免疫。」奇怪的是，受蔡政府信賴的一些專家卻反其道而行，令人費解。

游盈隆也指出，平常不輕易露面的陳建仁，現在是蔡總統最信賴的防疫專家，4月28日在臉書對當前疫情發表意見。當他看到陳臉書最後一段文字時，「我就感覺大事不妙了」；陳建仁說：「只要疫苗覆蓋率繼續大幅提昇、快篩試劑充分而且普及社區基層、快篩陽性而必須接受抗病毒藥物治療都能在黃金時間內接受治療，重症數及死亡數即可大量減少，無須過度恐慌」。

游盈隆憂心指出，「天啊！他這3個只要，不就是預告蔡政府當前最欠缺的3項作為嗎？這難道是陳前副總統委婉向人民示警嗎？」

他也說，疫情演變緊緊牽動選情，這是不爭的事實。今年2月，農曆春節過後，他根據長期對台灣民意與選舉的研究和經驗，提出「2022年九合一地方選舉的大勢走向明顯對藍營不利」，但當外國朋友問說「還會不會有其他影響選情的變數出現」時，他斬釘截鐵說，「疫情與其他重大突發事件」。3月底，當立法院18歲公民權修憲公投案過關後，他做出同樣的論斷，但增加一個不利，就是修憲公投因素，所以稱之為「4缺2不利」。

游盈隆表示，如今疫情大爆發，對蔡英文政府勢必構成極嚴重的挑戰，一個處理不好，不但2年來防疫傑出表現前功盡棄，也必將為2022選情投下超級大變數。的確，疫情始終是一個難以猜測卻客觀存在的惱人變數，但真正會影響選情的其實是蔡政府處理疫情的態度、方式與效能。

他表示，1個月前，他談台北市長選情的結論是「陳時中能否如願參選台北市長？現在已出現變數，隨著疫情急遽飆升，如短期內不能有效控制，最終恐分身乏術，參選可能性會下降，民進黨換將可能性上升」；1個月過去，現在看來是一語中的，如果不是一語成讖。