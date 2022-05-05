北部某監獄傳2歲女童隨母入監發燒確診 矯正署證實

臉書粉絲團「台灣獄政工會」稍早PO文指已有監內幼童確診！據悉，傳幼童確診的監獄位於台灣北部，且幼童的母親並非新收人犯，消息一出，獄政相關人員為之震驚，擔憂監所防疫出現破口；矯正署稍早證實有此事，但不願透露監獄所在地，強調已做相關處置，感染源則有待釐清。

矯正署未免幼童無人照顧，開放女受刑人攜3歲以下子女入監服刑多年，首度傳出監內幼童感染新冠肺炎情事。據悉，確診者是一名的2歲多女童，她昨天因爲發燒快篩呈陽性反應，送醫做PCR後確診，目前同房還有3名幼童和4名女收容人，獄方已安排PCR，但檢測未出爐。

矯正署稍早證實此事，但未透露監獄所在地，只表示女童目前屬於輕症，在監內隔離，由媽媽負責照顧，至於感染途徑有懷疑是相關人員外出、就醫或服勤時將外界病毒帶進來，但確切原因還不得而知。

矯正署表示，此次確診者不是新收隔離區的收容人，問題確實嚴重，已請感染科專業醫師到監內評估，希望能把破口堵起。

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