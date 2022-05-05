曾永權主持歐洲視訊論壇關切俄烏戰爭危害民主自由

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權今天主持2022年歐洲區域視訊論壇，論壇以「自由民主與法治」為主題，曾永權說，俄烏戰爭打破區域穩定,，影響全世界經濟，危害世界自由民主的發展，世界上仍有許多人民飽受戰爭之苦，中華民國堅定捍衛自由民主，希望各國應一致堅定自由民主的信念，推動經濟持續成長，促進世界和平。

曾永權表示，自由與民主相依相連，有自由，才會有民主，有民主，才會有自由。自由民主的核心，不可獲缺的是法治精神，從根本意義上說，法治保障人民權益，法治是民主社會的基石，要創造自由社會，民主與法治必須同步並行。唯有實行法治的民主，社會才能建立信任，在危機中堅持不懈，以包容對話消除社會分歧，減少衝突發生。當前國際情勢面臨歷史轉捩點，俄烏戰爭打破區域穩定，影響全世界經濟，更凸顯自由民主的重要，中華民國堅定捍衛自由民主，希望各國一致堅定自由民主信念，促進世界和平。

世盟從台北透過視訊會議方式，與歐洲會員共同舉行視訊論壇，世盟德國分會會長費雪透過指出，俄羅斯違反國際法入侵烏克蘭，令人不可置信，我們以往認為穩固的歐洲和平，竟是如此脆弱。歐洲大眾過去都不甚關心發生在非洲、阿拉伯國家或世界其他地區的戰爭，但俄羅斯入侵烏克蘭及其引發的後果，驚醒了歐洲民眾，也轉移了大眾對新冠肺炎疫情的關切。各地都發生支持烏克蘭民眾的集會遊行，大眾爭相幫助烏克蘭難民，在德國的主要火車站，都有各類組織接待烏克蘭難民，提供食物飲水，和其他協助。

他說，但是大眾持續感到不安，他們現在比較不害怕新冠肺炎，但對戰爭的恐懼卻不斷增加，害怕未來更高的通貨膨脹和貨幣貶值，害怕失去他們辛勤努力所創造的榮景、甚或擔憂無法獲得基本的能源和食物。

愛爾蘭參議員威爾森表示，俄羅斯不是民主的國家，俄羅斯是民主國家的對立者。俄羅斯總統普亭在烏克蘭犯下懦弱殘酷的戰爭罪行，這和烏克蘭申請加入北大西洋公約組織一事一點關係也沒有。這是因為烏克蘭正在轉型成為一個西方式的民主國家，持續將西方民主價值和公平的法治原則融入人民的日常生活之中。這關係到一個喜好欺負弱小的惡鄰居，俄羅斯認為它能夠專斷的決定四周弱小鄰居的命運。