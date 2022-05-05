批綠營民代掛鉤黑道 民眾黨酸：「遺膿」清也清不乾淨

雲林縣議員顏旭懋涉嫌提供1500多萬元資金組成販毒集團，遭屏東地檢署依違反「毒品危害防制條例」起訴，求處無期徒刑，民進黨也火速將其開除黨籍。民眾黨今發表聲明揭露，有民進黨民代除與黑道掛勾，還有收賄、過失致死等黑歷史，「黑道的『遺膿』清也清不乾淨」。

民眾黨指出，民進黨去年爆發黑道入黨爭議，揭開綠營與黑道掛鉤的膿瘡，黨主席蔡英文與民進黨台北市黨部主委吳怡農連番宣示與黑道切割，然而黑道的「遺膿」清也清不乾淨。

民眾黨舉例，涉嫌組成販毒集團，走私安非他命等毒品的顏旭懋，過去曾爆出辱罵員警3字經、家暴老婆，卻因他是蔡英文勝選的重要推手，綠營對他極其敬重。而為了平息顏旭懋對選情的衝擊，雲林縣立委蘇治芬帶領黨公職及候選人在媽祖前立誓「不涉入不法情事」，卻被抓包同行有貪污及洗錢被起訴的口湖鄉鄉長林哲凌，相當諷刺。

民眾黨也指出，民進黨高雄市議員韓賜村在2020年5月撞死一名機車騎士，依過失致死罪嫌起訴，最終判刑6個月，家屬事後更爆料，韓賜村動用關係不願讓事件曝光，而這樣充滿爭議的人物，依舊活躍於高雄政壇，競選連任，「可見有關係、有實力才是民進黨看重的」。

民眾黨並喊話，台灣政壇的鬼故事不斷發生，從貪汙、酒駕、強盜到洗錢，有前科的議員全面投入地方選舉，「他們犯下的罪行在地方悄悄壯大，成為其他新進民代的負面表率，逐漸蠶食你我家鄉的發展，試問你能夠接受他們代表你的民意嗎？」