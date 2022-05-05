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維基百科內容遭竄改 陳時中：有天覺得不對就會告他

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

本土疫情持續嚴峻，有民眾對政府各項防疫政策不滿，連帶指揮中心指揮官陳時中維基百科內容也遭竄改，稱「2022年在台灣本土重新爆發，因陳時中沒有加強疫情管控還惡意放寬，造成多數人確診，將追究相關責任起訴陳時中瀆職罪，依法起訴」。對此，陳時中表示，「套一句話『保留法律追訴權』，但我現在沒心情做這事情」。

對於維基百科頁面被竄改，陳時中說，「我沒在看（維基百科），有天覺得不對就會告他，但現在沒心情因為要忙疫情」。他稍停一下又表示，「套一句大家講的，保留法律追訴權」。

陳時中的維基百科內容，在介紹部分被隨意竄改，寫道陳時中「後續Covid-19疫情在台灣2022年8月30日結束，疫情指揮官被追究責任，疫情在2022年在台灣本土重新爆發，因陳時中沒有加強疫情管控還惡意放寬，造成多數人確診，將追究相關責任起訴陳時中瀆職罪，依法起訴」。不過目前整段文字已遭移除。

陳時中 疫情 維基百科

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