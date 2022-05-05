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南韓新總統就職典禮 我將派員致賀

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行新聞說明會直播

南韓新任總統尹錫悅將於10日舉行就職典禮，外交部發言人歐江安今表示，我國將由駐韓代表處就近派員參與典禮及表達致賀。

歐江安今在例行記者會回覆相關提問指出，我國歷年多由立法院組團或政黨派員參與南韓總統的就職典禮，傳達我方祝賀之意；但經諮詢立法院意見，並綜合考量我國防疫及境管措施等因素，此次將由我駐韓代表處就近派員參與典禮及表達致賀，基於台韓互信原則，目前不便透露相關細節。

歐江安說明，此次外交部原本也規畫循往例組團赴韓致賀，但目前我國疫情快速升溫，加上立法院仍在會期中，我國立院代表團自韓返台後需進行「7+7」的隔離檢疫期，此將影響出國委員的問政及選民服務；另南韓近一周每日新增確診病例平均超過4萬人，赴韓參加就職慶典存在一定的染疫風險。

關於北韓在尹錫悅就職前再度發射飛彈，歐江安說，對北韓屢次違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域穩定的舉動，外交部表示譴責。

歐江安指出，北韓自今年1月起，頻繁試射包括洲際彈道飛彈（ICBM）在內的多種導彈，我國政府持續密切關注其對區域情勢可能產生的衝擊；台灣身為印太區域成員，樂願配合國際社會並與理念相近國家合作，共同促進韓半島在內的區域和平穩定，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

歐江安 南韓 尹錫悅

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