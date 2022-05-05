接見日訪團 蔡總統：台日安全都不是單一國家課題

蔡英文總統今天上午在總統府接見日本自民黨青年局議員團時表示，面對全球威權主義擴張，台灣位處於民主防線的最前線，會持續與民主盟友合作捍衛民主價值；無論台灣或日本安全，都不是單一國家課題，必須要從第一島鏈與地緣政治視野來考量，正因如此，台日關係才如此緊密與重要。

蔡總統致詞首先提及，自民黨青年局睽違3年再度來到台灣，讓大家有機會見面，但剛剛接獲通知訪團出現確診案例，幾位同車議員沒有來到現場，希望確診者早日康復以及訪團平安。

蔡總統指出，這幾年台灣與日本各領域交流更密切，雙方人員情誼更加深厚，要感謝日本政府與國會等政要公開支持台灣的國際參與，以及對台海和平的重視。

蔡總統說，三月與日本前首相安倍晉三進行視訊對談，安倍提到台灣有事等同日本有事、日美同盟有事，在台日均引起關注，未來台灣會與日本繼續努力，為印太地區和平做更多貢獻。

自民黨青年局代局長、眾議員鈴木憲和致詞時表示，在疫情嚴峻當下自民黨青年局睽違三年來訪，說明台日關係與人民情誼是愈來愈深厚。特別是俄烏戰爭國際情勢緊張時刻，能到台灣訪問進行意見交換與溝通，也願意說明日本不允許某些國家用武力片面改變現狀，台日兩國可以加緊合作。

鈴木憲和指出，台日兩國是非常緊密的鄰國關係，台海和平與穩定攸關日本和平安全。自民黨年輕一輩政治人物也願意攜手合作，讓這些想法給更多人知道。對於台灣希望加入世衛組織、民航組織、CPTPP等，鈴木憲和也說，自民黨青年局支持也願意扮演重要推手，促進台灣加入國際組織。