政院拍板6部門改組！環署升環境部增4署 釀搶位子大戰

行政院組織改造延宕多年，去年增設數位發展部後，行政院會今天通過行政院組織法及內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、核能安全委員會組織法。環資部為氣候變遷增設四個署；原能會改制為獨立機關。全案將送立法院審議。

行政院組織法修正案於2010年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造。不過隨著時代變遷，多個整併爭議分歧，導致法案延宕，包含氣象局是否併入環資部、林務局併入環資部或留農業部、國家公園署是否續留內政部等。

行政院本次送出組織法，絕大多數單位都是「原地升格」。人事長蘇俊榮表示，組織設計需與時俱進、而非一成不變，這次通過五部一會，是各界共識最高、也是變動最小化。他說，組織在大幅度拆和過程中，運作有調適期、也會有阻力，因此先以變動最小方式處理，未來也將因應大環境、國內外情勢需要，再做合理調整。

蘇俊榮表示，本次修法主要是為環境變遷需要，將行政院環保署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」，尤其政院日前才提出氣候變遷因應法，新的法治若無執行機關，會缺乏量能。

環境部成立後，除了上述3個署，現行「毒物及化學物質局」也將改為「化學物質管理署」；現行環境檢驗所及環訓所整併為「國家環境研究院」。由於高缺將從11職等組長，成為4個13職等署長，環保署已盛傳署長人選，也讓內部醞釀一波「搶位子大戰」。

內政部方面，國土規畫及都市發展等業務移入「國土管理組」，國家公園管理業務移入「國家公園署」；消防署由原機關改制；又配合兵役政策調整，不再設置役政署，其業務納入內政部本部。

經濟部方面，因應商業型態及輔導需求增加，新設「商業發展署」；現行礦務局、中央地質調整所整併為「礦業管理及地質調查中心」；其餘8個三級機關均由原機關改制。

交通部則為強化觀光局及中央氣象局政策規畫功能，調整改以「署」設置；其餘6個三級機關，都由原機關改制。

農業部方面，林務局整併退輔會榮民森林保育事業管理處全部業務，改制為「林業及自然保育署」；其餘14個三級機關，均由原機關改制。

蘇俊榮表示，今天院會通過後送立法院，人事總處會盡最大努力請立法院儘速審查通過。