快訊

高登棄標快篩劑 議員葉元之踢爆董事長涉詐欺案

樹德科大男大生傳求愛不成 持刀闖宿舍殺傷女大生

誰的棉花糖掉地上？4張照片曝真面目吸13萬讚：想帶回家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院拍板6部門改組！環署升環境部增4署 釀搶位子大戰

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院修正組織法，將行政院環保署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」。圖／人總提供
行政院修正組織法，將行政院環保署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」。圖／人總提供

行政院組織改造延宕多年，去年增設數位發展部後，行政院會今天通過行政院組織法及內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、核能安全委員會組織法。環資部為氣候變遷增設四個署；原能會改制為獨立機關。全案將送立法院審議。

行政院組織法修正案於2010年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造。不過隨著時代變遷，多個整併爭議分歧，導致法案延宕，包含氣象局是否併入環資部、林務局併入環資部或留農業部、國家公園署是否續留內政部等。

行政院本次送出組織法，絕大多數單位都是「原地升格」。人事長蘇俊榮表示，組織設計需與時俱進、而非一成不變，這次通過五部一會，是各界共識最高、也是變動最小化。他說，組織在大幅度拆和過程中，運作有調適期、也會有阻力，因此先以變動最小方式處理，未來也將因應大環境、國內外情勢需要，再做合理調整。

蘇俊榮表示，本次修法主要是為環境變遷需要，將行政院環保署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」，尤其政院日前才提出氣候變遷因應法，新的法治若無執行機關，會缺乏量能。

環境部成立後，除了上述3個署，現行「毒物及化學物質局」也將改為「化學物質管理署」；現行環境檢驗所及環訓所整併為「國家環境研究院」。由於高缺將從11職等組長，成為4個13職等署長，環保署已盛傳署長人選，也讓內部醞釀一波「搶位子大戰」。

內政部方面，國土規畫及都市發展等業務移入「國土管理組」，國家公園管理業務移入「國家公園署」；消防署由原機關改制；又配合兵役政策調整，不再設置役政署，其業務納入內政部本部。

經濟部方面，因應商業型態及輔導需求增加，新設「商業發展署」；現行礦務局、中央地質調整所整併為「礦業管理及地質調查中心」；其餘8個三級機關均由原機關改制。

交通部則為強化觀光局及中央氣象局政策規畫功能，調整改以「署」設置；其餘6個三級機關，都由原機關改制。

農業部方面，林務局整併退輔會榮民森林保育事業管理處全部業務，改制為「林業及自然保育署」；其餘14個三級機關，均由原機關改制。

蘇俊榮表示，今天院會通過後送立法院，人事總處會盡最大努力請立法院儘速審查通過。

行政院 環保署 原能會

延伸閱讀

蘇揆昨接見日訪團確診眾議員 政院：全程戴口罩、身體無異狀

政院修兵役法 服役逾10年官兵遺族「比照榮眷照顧」

買快篩惹民怨！傳蔡總統「中常會震怒」 民進黨、政院回應

政院明提二階段組改修法 原能會改為獨立機關

相關新聞

政院拍板6部門改組！環署升環境部增4署 釀搶位子大戰

行政院組織改造延宕多年，去年增設數位發展部後，行政院會今天通過行政院組織法及內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、核能...

社區型長照機構染疫 衛福部取消暫停服務10天規定

新冠肺炎疫情正在上升，長照機構等暴露於群聚染疫風險中，衛福部目前規定，社區型長照機構只要有任何一名服務人員或服務對象確診...

日媒：台灣將成立安倍晉三之友會 促進台日親善

日本產經新聞獨家報導，台灣的知日派前政要、企業家、學者等正在籌備成立民間交流團體「安倍晉三之友會」，希望透過與日本前首相...

台中議會染疫引發各縣市「餐敘取消效應」 但預算編了怎麼辦

台中市日前兩場議會委員會餐敘造成群聚傳染，導致台中市兩位副市長及市府官員、市議員、里長到5月3日累計19人確診。事實上，全台不少縣市議會目前都在開議中，4月26日台中市議會教育文化委員會聚餐當天，高雄市議會教育文化委員會也在五星級酒店聚餐聯誼，高雄市府官員私下說，疫情嚴峻還得聚餐，「心裡怕得要死！」，但議會召委邀約又不敢不去，建議這會期應取消聯誼。

接見日訪團 蔡總統：台日安全都不是單一國家課題

蔡英文總統今天上午在總統府接見日本自民黨青年局議員團時表示，面對全球威權主義擴張，台灣位處於民主防線的最前線，會持續與民...

影／外送國家隊 民眾黨：落實非典保障 速立外送專法

國內疫情持續升溫，不管居家檢疫、居家隔離還是居家照護，日常飲食非常仰賴外送服務，也使外送員面臨高度染疫風險。指揮中心關團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。