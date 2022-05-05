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美國務卿布林肯確診 外交部：已表達問候、祝早日康復

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日在外籍記者中心舉行新冠疫情以來首場實體記者會。華盛頓記者張文馨／攝影
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日在外籍記者中心舉行新冠疫情以來首場實體記者會。華盛頓記者張文馨／攝影

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）確診新冠肺炎，我外交部表示，已表達我方問候，祝福布林肯早日康復。

外交部發言人歐江安今在例行記者會說，已向美方表達我政府與人民由衷問候，也祝福布林肯能夠早日康復；相信布林肯會很快回到工作崗位上，繼續對於國際秩序扮演關鍵性的角色。

對於布林肯在「世界新聞自由日」發表重要談話，提及台灣處於中共混合戰前線，歐江安表示，感謝美方長期以來支持台灣反制假訊息以及境外勢力惡意的影響力。

此外，美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）近日提出「以力量促進台灣和平」法案，旨在加強美國對台軍售審核流程，也將台灣關係法所列提供給台灣的防禦性武器，把內涵文字修正為提供任何有助於嚇阻解放軍侵略行動的武器。

歐江安指出，感謝美國國會議員持續以提出法案等具體挺台行動，展現對於台灣的安全及台海和平穩定的高度重視與堅定支持；外交部會持續關注法案後續進展與立法進程，持續與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫跟合作，穩健深化台美關係，維護台海的安全，以及印太區域的和平、穩定跟繁榮。

布林肯 外交部

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