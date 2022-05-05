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日訪團成員確診 外交部：吳釗燮狀況良好、沒有異狀
外交部長吳釗燮3日晚間款宴「日本自民黨青年局」訪團，今確認其中一名眾議員確診，外交部發言人歐江安表示，吳釗燮身體健康良好，沒有異狀。
外交部稍早表示，「日本自民黨青年局」今上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性訪團一名眾議員確診，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動；另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。
「日本自民黨青年局」局長、眾議員小倉將信率團3日至7日訪問台灣，吳釗燮3日晚間在台北賓館設宴歡迎小倉將信、眾議員鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮等訪問團成員。
歐江安今在外交部例行記者會說明「日本自民黨青年局」訪團成員確診一事，並回覆媒體詢問有關吳釗燮身體狀況；歐江安說，吳釗燮身體健康良好，沒有異狀，根據指揮中心的規定，身體有異狀才必須做進一步檢測。
歐江安並說，外交部接待訪團的人員都與訪賓保持適當社交距離，目前同仁都沒有異狀。
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