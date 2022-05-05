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立院啟動遷建徵詢 中市府提6地點具優勢藍綠共識高

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
立法院長游錫堃率團訪台中政府，市府提出6個地點供評選。圖／市府新聞局提供
立法院長游錫堃率團訪台中政府，市府提出6個地點供評選。圖／市府新聞局提供

立法院遷建議題討論多年，各縣市都積極提案遷建地點，目前共23處，立法院長游錫堃今率團拜訪台中市政府，聽取中市府評選的6個地點特色。市長盧秀燕指出，市府「竭力歡迎極力爭取」希望花落台中。立院副院長蔡其昌說，不分藍綠，爭取立院「大家都是台中隊！」

立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、國民黨團總召曾銘宗、立委楊瓊瓔等人一行到台中市政府，立委江啟臣在線上與會，就「新國會園區選址」交流意見。

市府建議6處地點，包括立法院民主議政園區、烏日兵工整備中心、成功嶺、干城商業區、台中都會公園、清泉岡營區等。

游錫堃指出，立法院遷建勢在必行，目前縣市政府及各界建議共有23個地點，但遷建立法院千頭萬緒，牽一鬆動全身，立院希望廣納意見，尋找並遷建新國會園區，眾志成城。各縣市政府提供的意見，將帶回去給諮詢委員會多元領域的專家們作周延考量。

市長盧秀燕表示，市府用心評選的地點，私有地微乎其微，土地取得與財務可行性都容易，且腹地夠不但可建立院還可建國會山莊，地質穩定、交通便利、地點各具特色。

江啟臣問游錫堃這次啟動立法院遷建是否玩真的？院長有沒有決心完成此事。游錫堃說，立院是合議制，院長很有決心，所以一路拜訪各縣市政，但他的態度是開放的，尊重所有立委的意見。

楊瓊瓔說，在她看來台中最適合，土地完全沒有問題，取得容易又沒有面積，是目前唯一提出地點不必借助蓋地下室擴充面積的，連人民陳抗地點的環境也差，大家來台中就可體會，花落台中最好！

蔡其昌說，他主張立院遷在成功嶺，國會園區呈現出來的台灣民主很不對稱，連陳抗地點都沒有，造成周遭住戶不滿。另首都需要紓壓，很多國家有雙首都；立委對遷建共識很高，但要看人民同不同意。

立法院 游錫堃 蔡其昌 盧秀燕 台中市

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