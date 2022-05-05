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日本自民黨青年局訪團一名眾議員確診 暫停在台活動

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮3日晚宴歡迎日本自民黨青年局率團訪問台灣。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮3日晚宴歡迎日本自民黨青年局率團訪問台灣。圖／外交部提供

外交部今表示，「日本自民黨青年局」訪團一名眾議員確診，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動。

外交部指出，「日本自民黨青年局」局長、眾議員小倉將信所率的訪問團已於3日抵達台灣；外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。

外交部表示，今日上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動；另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。

另外交部接待訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀；外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。

外交部 自民黨 日本

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