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日本自民黨青年局訪團一名眾議員確診 暫停在台活動
外交部今表示，「日本自民黨青年局」訪團一名眾議員確診，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動。
外交部指出，「日本自民黨青年局」局長、眾議員小倉將信所率的訪問團已於3日抵達台灣；外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。
外交部表示，今日上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動；另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。
另外交部接待訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀；外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。
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