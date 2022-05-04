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買快篩惹民怨...傳蔡總統「中常會震怒」 民進黨、政院回應

【即時短評】翻譯懊悔沒翻好 卻扣媒體認知作戰大帽子

聯合報 / 記者 張加林河名
蔡總統接見葛理漢訪團的影片中，葛理漢當面對蔡總統說「希望您購買（波音）787」。圖／取自中華民國總統府Youtube官方頻道
蔡總統接見葛理漢訪團的影片中，葛理漢當面對蔡總統說「希望您購買（波音）787」。圖／取自中華民國總統府Youtube官方頻道

美國聯邦參議員日前訪台，當蔡總統的面推銷波音787。此事引發媒體報導及社會議論，主要在於總統府中英文新聞稿有出入，中文稿未出現「（波音）787」等內容，而現場口譯也未準確翻譯。但媒體報導此事，竟被政府戴上「認知作戰」的帽子，官方迄今說不清楚。

吳釗燮4日說明在總統府接待訪團時，「漏譯」議員談787的原因，表示當天自己也聽不清楚，已與總統府討論如何強化收音。外交部次長田中光表示，翻譯人員很懊悔沒翻好；北美司長徐佑典則解釋，當天在大禮堂舉行，回音很大，翻譯相當吃力。

我國在總統府接待重量級議員訪團，竟因場地、設備不完善，還造成英文很好的外長、翻譯人員都聽不清楚，實在需要檢討。不過，總統府英文逐字稿倒寫得清清楚楚，葛理漢對蔡總統說「我們希望您購買（波音）787」，中文新聞稿卻不見此句，總統府僅以「潤飾」解釋，這又如何以「聽不清楚」自圓其說？

立委質詢波音事件，吳釗燮答詢指媒體扭曲議員團來台唯一目的是為推銷產品，且無法接受「強銷」一說。事實上，本報不但在議員團來台時作了許多報導，包括葛理漢所說「拋棄台灣就等同拋棄自由」等重要發言，絕無窄化「僅為推銷」；倒是，葛理漢於離台一周、4月22日發布新聞稿提及訪台行，並寫出希望台灣購買的客機數量、金額等具體內容，記者豈能裝作沒看見？

本報作出報導後，國安高層竟說，議員團離台多日後，媒體突然報導此事，懷疑是「認知作戰」。若依此邏輯，外界是否也該懷疑葛理漢離台多日後突然發新聞稿的動機？

葛理漢在蔡總統面前提波音787，記者會也提及，離台一周後又發新聞稿，難道不是「強力推銷」？這對為選區產業爭取商機的議員而言是盡責，何來醜化？況且，此事攸關具有官股的華航公司鉅額重大採購，媒體追蹤報導，何錯之有？

外交部次長俞大㵢因報告提到「中華民國台灣」是主權獨立國家，遭國民黨團總召曾銘宗批「肖仔」，吳釗燮表示無法接受，呼籲理性問政。同理，外交部把媒體報導指為「持續配合中國共產黨極權政府的宣傳基調」，任意「抹紅」，就是吳所謂的「理性」？可以接受？

美國議員是否推銷客機？我國航空公司是否購買？以及總統府新聞稿為何出現明顯差異？都是公眾關心且可理性討論之公共議題；官員可能「聽不清」，但民眾有「看清楚」的權利。

總統府 波音 吳釗燮

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