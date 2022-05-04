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蔡總統：肯定新住民及新二代是支撐台灣力量

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統下午在中常會後出席「親愛的，家鄉，你好嗎？」新書發表會，隨後並代表將甫出版的新書，送給徵文獲選首奬的新二代洪萱禎（右）。記者黃義書／攝影
蔡英文總統下午在中常會後出席「親愛的，家鄉，你好嗎？」新書發表會，隨後並代表將甫出版的新書，送給徵文獲選首奬的新二代洪萱禎（右）。記者黃義書／攝影

民進黨婦女部於今天舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？全國新住民及新二代圖文故事」新書發表會，邀請本書共同作者、同時也是徵件競賽的得獎人及其家屬與會，身兼黨主席的蔡英文總統除親自出席「頒書」給得獎人，致詞中也感謝新住民及新二代成為支撐台灣土地發展的力量，並預祝所有新住民媽媽「母親節快樂」。

蔡總統表示，台灣新住民及新二代人口已經超過100萬，在台灣這個大家庭，新住民是重要的家人，也是支撐這塊土地，豐富多元族群文化的力量。未來，政府會繼續推動新住民政策、重視新住民子女的教育，以及推廣新住民的語言和文化，請新住民及新二代朋友一起來將台灣打造成更包容開放的社會。

民進黨婦女部主任許嘉恬表示，得獎作品無論是藉食物或風景懷思故鄉，或情殤家鄉香港或緬甸的近況，或是新二代藉由淺白文字表達對母親的濃烈情感，篇篇獨特富有層次，更可以充分感受到新住民及新二代對台灣土地的深厚情感與認同，因此婦女部特別將得獎作品集結成冊，以延續感動。

立委羅美玲表示，接到婦女部舉辦徵件活動的主題，「親愛的家鄉，你好嗎？」，看到的瞬間情緒湧起，眼淚直接流下來，真的很久沒有回家了，更是擔心家人的安危，希望海內外的家人皆能平安、快樂，再次恭喜獲獎的得獎者。

首獎作品「人海中，我是與眾不同的」作者訴說對新二代身分從否認、排斥到接受、認同的轉變歷程，感動了評審。得獎者洪萱禎致詞時表示，她的文章中沒有華麗的寫作技巧，只有對於母親真摯的情感，感謝評審及主辦單位的首獎肯定，也讓她得到了肯定自己的力量，雖然媽媽因為害羞沒有參加新書發表會，但她要將這個獎項獻給來自越南的母親。

新住民 民進黨

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