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翁茂鍾案遭監察院彈劾 最高行前院長林奇福發表聲明

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
，最高行政法院前院長林奇福。本報資料照片
，最高行政法院前院長林奇福。本報資料照片

監察院今天表示，最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台南地方法院前法官蘇義洲3人，曾擔任商人翁茂鍾相關案件之承審法官，事前或事後與翁茂鍾不當接觸、飲宴及收受饋贈，違反法官倫理，情節重大，通過全票通過彈劾。林奇福表示，本人未曾親自收受翁贈送襯衫及營養品。

以下為林奇福聲明全文：

監察院指稱：「百利案上訴最高法院，由林奇福擔任庭長的民事第三庭承審，林奇福雖知悉百利案與翁茂鍾有關，卻未揭露兩人交往事項或自請迴避而參與評議，足以減損人民對司法公正中立形象的信賴」乙節。查怡華實業股份有限公司係股票公開上市公司（見証據一），且翁茂鍾並非該事件之當事人，亦非該事件之法定代理人或訴訟關係人（見証據二），本人亦不知其係該事件被上訴人怡華實業股份有限公司法定代理人翁川配之子，故本人於民國90年11月1日就該事件為評議時，並不知翁茂鍾與該事件或該事件法定代理人有何關連，自不生避嫌自請迥避之問題。

二、監察院指稱：「百利案上訴最高法院期間，林奇福與翁茂鍾單獨會面2次；百利案審結後，兩人又單獨會面8次，其中有多次是在翁茂鍾拜會石木欽前後；另受邀球敘、溫泉行程及聚餐4次、受贈襯衫5次、營養品10次」乙節。

（一）按監察院所稱：「百利案上訴最高法院期間，林奇福與翁茂鍾單獨會面2次」，係指翁茂鍾記事本所載「2001年5月30日」及「2001年6月4日」二次。但查翁茂鍾記事本亦記載其於「2001年4月9日」、「2001年4月16日」及「2001年5月1日」先後來訪三次，且記事本均載明「談兒女親事」字樣。監察院新聞稿亦稱：「翁茂鍾多次到林奇福家拜訪介紹兒女親事。」上開「2001年5月30日」及「2001年6月4日」二次，係緊接在「2001年4月9日」、「2001年4月16日」及「2001年5月1日」來訪之後，應亦係前來談兒女親事。監察院憑空認定：「2001年5月30日」及「2001年6月4日」二次，係不當之接觸往來，殊屬無據。

（二）監察院又稱：「百利案審結後，兩人又單獨會面8次」。按原告早於民國86年以前即經由內兄蔡介雄（其自民國57年起至民國86年止長達近三十年，連任台南市省議員七屆，故與地方人士翁某認識）之介紹，而認識翁茂鍾，但百利事件（即上開確認本票債權不存在事件）於民國86年發生後，翁某從未為此事件，前來拜訪本人；該事件於90年11月1日結案後，其亦從未向本人提起該事件，且於事隔二年後之92年11月7日，始再前來家拜訪；而96年則全年均未到訪。監察院所稱會晤8次，均係在百利案於90年11月1日審結多年後（首次係在92年11月7日，己見前述）。監察院未查明會晤事由，徒以其中有多次是在翁茂鍾拜會石木欽前後，即認係不當之接觸往來，亦屬無據。

（三）監察院指稱，本人另受邀球敘、溫泉行程及聚餐4次、受贈襯衫5次、營養品10次乙節。按本人從未由台北遠赴台南打球並泡溫泉。翁某上開記載，是否翁某擬邀約本人南下打球及泡溫泉，乃於記事本上預作安排，則不得而知。又本人亦未曾親自收受翁某贈送之襯衫及營養品。

翁茂鍾 監察院 溫泉

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