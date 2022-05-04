翁茂鍾案遭監察院彈劾 最高行前院長林奇福發表聲明

監察院今天表示，最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台南地方法院前法官蘇義洲3人，曾擔任商人翁茂鍾相關案件之承審法官，事前或事後與翁茂鍾不當接觸、飲宴及收受饋贈，違反法官倫理，情節重大，通過全票通過彈劾。林奇福表示，本人未曾親自收受翁贈送襯衫及營養品。

以下為林奇福聲明全文：

二、監察院指稱：「百利案上訴最高法院期間，林奇福與翁茂鍾單獨會面2次；百利案審結後，兩人又單獨會面8次，其中有多次是在翁茂鍾拜會石木欽前後；另受邀球敘、溫泉行程及聚餐4次、受贈襯衫5次、營養品10次」乙節。

（一）按監察院所稱：「百利案上訴最高法院期間，林奇福與翁茂鍾單獨會面2次」，係指翁茂鍾記事本所載「2001年5月30日」及「2001年6月4日」二次。但查翁茂鍾記事本亦記載其於「2001年4月9日」、「2001年4月16日」及「2001年5月1日」先後來訪三次，且記事本均載明「談兒女親事」字樣。監察院新聞稿亦稱：「翁茂鍾多次到林奇福家拜訪介紹兒女親事。」上開「2001年5月30日」及「2001年6月4日」二次，係緊接在「2001年4月9日」、「2001年4月16日」及「2001年5月1日」來訪之後，應亦係前來談兒女親事。監察院憑空認定：「2001年5月30日」及「2001年6月4日」二次，係不當之接觸往來，殊屬無據。

（二）監察院又稱：「百利案審結後，兩人又單獨會面8次」。按原告早於民國86年以前即經由內兄蔡介雄（其自民國57年起至民國86年止長達近三十年，連任台南市省議員七屆，故與地方人士翁某認識）之介紹，而認識翁茂鍾，但百利事件（即上開確認本票債權不存在事件）於民國86年發生後，翁某從未為此事件，前來拜訪本人；該事件於90年11月1日結案後，其亦從未向本人提起該事件，且於事隔二年後之92年11月7日，始再前來家拜訪；而96年則全年均未到訪。監察院所稱會晤8次，均係在百利案於90年11月1日審結多年後（首次係在92年11月7日，己見前述）。監察院未查明會晤事由，徒以其中有多次是在翁茂鍾拜會石木欽前後，即認係不當之接觸往來，亦屬無據。

（三）監察院指稱，本人另受邀球敘、溫泉行程及聚餐4次、受贈襯衫5次、營養品10次乙節。按本人從未由台北遠赴台南打球並泡溫泉。翁某上開記載，是否翁某擬邀約本人南下打球及泡溫泉，乃於記事本上預作安排，則不得而知。又本人亦未曾親自收受翁某贈送之襯衫及營養品。