揭蔡煌瑯兄弟和食藥署長姊弟關係密切 徐巧芯：太巧了

台北市議員徐巧芯今天揭露國內快篩試劑品牌「羅氏」的藥廠台灣代理商台灣羅氏經銷商代理人蔡朝正是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥後，她再整理過去新聞，揭露蔡煌瑯擔任立委時南投縣前議長吳棋祥擔任後援會會長，而吳棋祥是現任食藥署長吳秀梅的弟弟，吳棋祥更是民進黨立委羅美玲的先生，讓徐巧芯大呼「原來大家都是一家人，太巧了！」

徐巧芯在臉書上表示，她爬梳過去的新聞，羅美玲的丈夫是吳棋祥，吳秀梅是吳棋祥的姐姐，羅美玲平時都稱吳秀梅「姐姐」，去年競選期間吳秀梅也曾以家人身分回到南投助選。

羅美玲（左）平時都稱吳秀梅（右）「姐姐」。合成圖／聯合報系資料照

徐巧芯說，吳棋祥「牙醫」出身，南投縣議會前議長，曾捲入南投的砂石場案遭判6年，和蔡煌瑯、蔡朝正兄弟算是老鄉，當年牙醫師公會的行賄立委舊案，相關新聞提到吳棋祥是蔡煌瑯後援會會長」，從當年相關新聞當中可以得知蔡煌瑯、蔡朝正、吳棋祥都涉入了該案，他們後來因為「無法證明對價關係」無罪。

徐巧芯說，後來蔡煌瑯未再擔任立委，但他們之間的交情並沒有生變，2018年羅美玲爭取連任時，蔡煌瑯及當時是牙醫全聯會會務顧問的蔡朝正，及衛福部長陳時中、吳秀梅、吳棋祥都一起助選。

徐巧芯說，原來大家都是一家人，一定都是巧合，太巧了。