快篩試劑難買 蔡總統：除實名制 應另闢商業機制

新冠肺炎快篩試劑近來一劑難求，今天民進黨中常會上，蔡英文總統也嚴肅要求行政部門，要正視此問題，並提出現在國內快篩試劑數量既然都足夠，是否能另闢商業機制，讓民眾能更便利、自由地購買。蔡總統也請列席常會的行政院代表、政務委員黃致達將意見帶回給行政院，再行研議。

據悉，今天中常會進行到臨時動議環節時，中常委何志偉反應快篩試劑大排長龍的事情。由於快篩實名制必須一次購買五劑，且須依照身分證字號購買，蔡總統回應，盼相關部門能進行研議，能夠協調更多元的快篩購買通路，不要只有實名制而已，務必要讓民眾能在最快的時間內取得快篩試劑，包含一般的商業市場途徑；且國內快篩數量應該足夠，應讓民眾自由購買。

一位與會人士轉述，蔡總統嚴肅要求要精進此政策，正是因為近來民眾在藥局前大排長龍排隊購買快篩試劑，已產生部分民怨，雖然一次要買五劑是基於進口包裝考量，但如此規定的確不夠靈活，對只想買一劑，或是買更多的民眾，相當不方便；過去口罩實名制時期，在口罩數量足夠後，亦開放商業市場途徑，快篩試劑只要確保數量穩定，比照辦理是可以考慮的政策方向。