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蘇貞昌接見日本青年局長 盼挺台加入CPTPP

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌下午在行政院接見日本自民黨青年局長小倉將信一行人。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌下午在行政院接見日本自民黨青年局長小倉將信一行人。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌下午在行政院接見日本自民黨青年局長小倉將信一行人。蘇貞昌表示，台日貿易很重要，希望日本支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等國際貿易組織，相信將有利彼此互利，也盼疫情後，台日重啟旅遊。小倉將信則說，他衷心期盼也支持台灣參與更多國際組織，日方會全力支持。

日本自民黨青年局訪團昨天抵台，5月3日至7日來台訪問，小倉將信擔任團長，團員包括眾議員鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮，以及日本青年會議所幹部等共11人。

蘇貞昌接見訪團，致詞時感謝日本自民黨青年局長年推動台日關係，是增進兩國友誼重要窗口。疫情期間，日本捐贈台灣疫苗數量是全世界最多，台灣也捐贈日本相關醫療物資。過去無論是災難或疫情，雙方皆在第一時間互相幫助，相信彼此都非常珍惜。

蘇貞昌說，蔡英文總統重視台日關係，政府也用盡決心與力量，放寬日本食品進口，並經民眾公投同意這項作法。目前已修改相關法律規定，做好參與國際貿易組織的最大的決心跟準備，盼日本能夠大力支持台灣加入CPTPP等國際貿易組織，更有利於彼此互惠互利。

對此，小倉將信則感謝台灣放寬日本食品進口，並表示他知道台灣為了加入CPTPP做足準備，將會偕同同僚全力支持。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，蘇貞昌說，極權專制國家要侵略鄰國無需理由，台日都是堅守民主自由的國家與開放的社會，更應該要堅守民主陣營，互助合作，防止周邊極權國家任意發動戰爭，侵害民眾與民主自由普世價值。

小倉將信則指出，自由民主社會不允許威權體制憑藉武力片面改變現狀的作法，台日共享民主自由普世價值，兩國的合作相信會對亞洲和平發展與繁榮帶來正面進展，盼台日能就相關資訊持續交換意見。他期盼疫情後能大幅放寬人員的互訪，台日能重啟旅遊。

日本 蘇貞昌 疫情

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