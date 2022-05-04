未來兩周最困難時間！柯文哲：不到最後關頭 不做軟封城

衛福部長陳時中預估，5月20日確診達高峰，台北市長柯文哲今天也被問到，確診數達高峰，北市之前是否會有軟封城動作？柯文哲說，北市府還是會留一個前置量，即使升高防疫等級，要發揮效果也需要一周，每天要看前置量，包括多少空床？每天住院？出院多少？坦白講，就是且戰且走，現在無法講答案。

柯文哲說，目前台北市醫院的病床量能，現在已經增加到15%，並依照中央的命令增加到20%，不過即使要增加到20%，還是要將量能做有效使用，將住院標準再拉高，現在不用年齡限制，要依照症狀、生理狀況決定，現在標準是有慢性病、洗腎、懷孕36周、需要用氧氣的，並希望目前的防疫急門診，可以先將輕症在急診外處理掉，不是盲目擴充床，有需要再做。

柯也說，除了會將病床增加到20%，大約2千床，也會加嚴住院標準，輕症的也在急門診處理掉，另外，住院差不多好了，以前是完全好才回家，現在是差不多好就將床空出來，不到最後關頭，不做軟封城動作。

柯文哲也提到，目前台灣平均住院比例是歐美的6倍，台灣住院標準還是不夠嚴格，還有美國是差不多好就趕出院，因保險太貴，但台灣都是住到好才回家，所以有很多要去適應目前台灣整個局勢。

柯說，結論是還是會調整，急門診快篩陽才做PCR，將PCR量能、醫院量能保住，加嚴住院標準，做很多動作看能不能撐過去。

對於目前預測，要到5月20日才要達到波峰，柯文哲說，距離還有兩個禮拜，未來兩周才是困難的時間，「我們不要當預言家，要當科學家，看能不能咬緊牙關撐過去」。