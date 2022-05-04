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居隔通知書發送慢 議員參選人呼籲放寬勞工請假準則

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
民進黨中壢市議員參選人魏筠表示，希望中央能盡快讓居格通知書科技化，讓民眾能憑這樣的證明請假。圖／魏筠提供
民進黨中壢市議員參選人魏筠表示，希望中央能盡快讓居格通知書科技化，讓民眾能憑這樣的證明請假。圖／魏筠提供

桃園疫情加劇，確診人數及居家隔離的人也都急速增加，中壢有2位市議員參選人表示，最近服務處收到很多民眾陳情，關於疫情所導致各種請假、快篩、確診的後續問題，希望中央能盡快讓居格通知書科技化讓民眾迅速取得，也呼籲政府企業因應疫情的營運指引也需要滾動調整；桃市府勞工局表示，只有特休假支全薪，防疫照顧假及家庭照顧假都是無薪假。

教育部針對學生的停課指引為只要1人確診就全班停課10天、全校1/3以上或超過10班停課則全校停課10天，不過也衍生家長需要在家照顧兒童，卻因為小孩並未直接接觸到確診者，而沒有居家隔離單，讓公司不准假，也申請不到補償等問題。

勞工局表示，勞工朋友可請的假分為給付全薪的特休、無薪的事假及家庭照顧假、而同樣無薪的防疫照顧假則須符合12歲以下孩童或國高中五專生身心障礙證明者，且因特休假為勞工自行選擇休假時間，雇主不可強迫員工休特休假。

時代力量中壢市議員參選人林佳瑋指出，疫情嚴俊翻遍了指揮中心的「企業因應疫情持續營運指引」，沒有看到類似教育部的停工指引規範，中央應依照目前疫情爆發狀況，滾動式的檢討、更新；並再研議勞工基於自主健康管理的理由請假，是否明訂不得影響其考績。

民進黨中壢市議員參選人魏筠表示，居格人數增加，民眾拿不到居隔通知書，家長無法好好請假，希望中央能盡快讓居格通知書科技化，類似簡訊實聯制的形式，讓民眾能憑這樣的證明請假，方便民眾後續的請假作業。

時代力量中壢市議員參選人林佳瑋呼籲，政府企業因應疫情的營運指引也需要滾動調整。圖／翻攝自林佳瑋臉書
時代力量中壢市議員參選人林佳瑋呼籲，政府企業因應疫情的營運指引也需要滾動調整。圖／翻攝自林佳瑋臉書

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