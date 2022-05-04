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議員籲設兒童快篩陽通道 柯文哲：很難題目 還在討論
疫情持續攀升，PCR篩檢量能也吃緊，台北市議員許淑華要求，北市府應在8大醫療院所旁增設篩檢站，同時新增兒童快篩陽性綠色通道，加速兒童篩檢與給藥。對此，台北市長柯文哲說，快篩陽性14歲以下約9%，目前11個篩檢站，若要設置兒童篩檢站只能設一個，位置是要設在哪裡？還是要放在各區，讓大家方便？這是很難題目，內部還要想一下。
柯文哲說，這個問題在議員發問之前，市府內部已經討論過，但因實務上，14歲以下快篩陽性約9%，若要設置兒童篩檢站只能設置一個，位置是要設在哪裡？是要大家跨過比較長的距離來？還是要放在各區，讓大家第一線方便？
柯說，這一題市府內部也討論很久，但因為目前兒童快篩陽性僅占全部人數的9%，是要民眾跨越比較長的距離去快篩，還是分散大家比較方面？這是一個很難的題目，我們內部還要想一下。
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