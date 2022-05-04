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朱立倫：周邊國家示範防疫給我們看 政府連學都不會學

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

疫情持續蔓延，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，周邊國家如日、韓、新加坡或紐西蘭等國的防疫都值得參考，尤其新加坡無論在快篩的相關措施、急診的分流，還是在藥物的準備上都很值得台灣學習。朱批蔡政府「別人都已經示範給我們看，我們連學都不學、抄都不會抄」。

朱立倫指出，國內疫情逐漸升溫，今天單日確診數量超過2萬，未來很可能是3萬、4萬、5萬一路爬升到高峰，面對這樣的情形，周邊國家的防疫模式值得學習，應該用謙卑的心和科學的態度面對；例如新加坡將基層醫療體系作為快篩基地，以減輕民眾湧入急診室的情形，畢竟急診室是要做「CPR」而非「PCR」。

朱立倫表示，近期看到藥房門口又大排長龍，同樣是為了快篩，充分印證若沒有準備好快篩，沒有準備好治療的藥物，會讓基層的民眾手忙腳亂，呼籲政府學習新加坡模式，好好建立起快篩的相關措施、急診的分流，和藥物的準備。

此外，朱立倫表示，適逢五四運動103年，新文化運動就是科學跟民主，台灣在五四運動103年之後，有沒有真正的更民主更科學？防疫的過程中，可以說缺乏科學精神、缺乏不斷學習、改進的態度，台灣的民主化更讓很多民眾搖頭，今天的言論自由、媒體自由受到越來越多的限制。

朱立倫指出，台灣的民主本來要引以為傲，但是這幾年變成大家最擔憂的事。適逢五四新文化運動的紀念日，對於民主、科學的反思，政府確實應該好好自我反省、自我檢討。

朱立倫 快篩 新加坡

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