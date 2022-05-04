獨／被指快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄：不公平指控

目前國內快篩實名制是「羅氏」品牌。台北市議員徐巧芯今天說，羅氏藥廠的台灣代理商代理人蔡朝正是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，與民進黨關係密切。蔡朝正今天接受本報專訪時指出，這次政府徵收價格很低，僅95元，是指揮中心直接跟羅氏原廠徵用，完全與經銷商無關，「指控非常不公平。」

根據指揮中心的報告顯示，羅氏快篩給政府徴用的價格是非常的合理，甚至遠低於其他國家的價格，且依據經濟部資料顯示，新加坡每劑166元、泰國每劑206元、德國253元等

蔡朝正指出，羅氏外商是全世界最大廠牌之一，美國、歐洲都有認證，羅氏家用快篩自去年6月在台販售、牛耳生技即為羅氏快篩通路總經銷商。本次政府徵用、因遠低於牛耳成本價格、已由羅氏原廠與政府簽約、直接交易。

蔡朝正指出，他民國71年就在羅氏，蔡煌瑯甚至都還沒投入政界，「我做我的工作，跟蔡煌瑯有何關係？」這次指揮中心完全與原廠對接，與經銷商無關，他本來不想回應，但對羅氏外商也非常不公平，若是未來搞到外商不賣，誰又該負責？