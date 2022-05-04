與翁茂鍾接觸3退休法官遭彈劾 司法院：不便表示意見

富商翁茂鍾與審檢調警不當往來，輿論譁然，監察院今彈劾最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台南地方法院前法官蘇義洲3人。司法院表示，監察院彈劾通過後由懲戒法院審理，就懲戒法院之判決，司法院為維護審判獨立，不便表示意見。

提案監委王美玉、高涌誠、王幼玲指出，林奇福等3人曾參與審理翁茂鍾經營事業相關民、刑事訴訟，卻於事前或事後參加與其審判職務有利害關係人之飲宴應酬、球敘及收受禮品。易令人產生法官與商人結交往來之印象，損及一般社會大眾對於審判獨立之尊重與信賴，違失情節重大，如不循司法懲戒程序予以導正，實不足維護司法在社會大眾的公正形象。

司法院表示，司法人員的廉潔、正直，是人民信賴司法的基礎，絕大多數司法人員也都是兢兢業業、焚膏繼晷地維護人民權益與法律尊嚴。然而，少部分司法人員與翁茂鍾之間的不當往來，傷害了人民對於司法的信賴，即使是十幾、二十年前的事，司法院仍然嚴肅以對，不論職位高低、時間久暫，均予徹查。

司法院指出，違失情節明確者，經人事審議委員會決議後，均送交監察院，由監察院決定是否彈劾，以及彈劾後由懲戒法院審理，希望能藉此維繫司法尊嚴，回應人民對於司法的殷殷企盼。

司法院表示，基於這些堅定立場，就法官不當往來案件移請監察院決定是否彈劾，今既經監察院彈劾通過，將由懲戒法院審理。