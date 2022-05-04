被比印度神童 柯文哲反嗆防疫沒準備：我是醫師不是算命

本土疫情攀升，台北市長柯文哲曾預言疫情爆發全台將大亂，有網友認為柯文哲推測「神準」，還封柯是「預言家」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問及會不會覺得柯預言很準？陳時中酸「那印度神童也不錯阿！」對於被拿來與印度神童比較，柯文哲說，他是醫師，不是算命的，預測也不是預言、是科學。

柯文哲也反嗆中央，他相信台北市看得到的，中央不管是衛福部、國衛院等，資料更多，因為中央可以動用的資源，比我們更清楚，目前疫情的發展，完全都是事前可以預知。但現在最大問題是，一切事先都知道，怎麼都沒有準備，這才是問題。

柯文哲今天說，PTT上什麼Kuso的都有，但他這個不是預言、是科學，「我們是醫生，不是算命的」，他是完全依照科學資料，都可以畫出圖來，聯合醫院總院長璩大成也在那裡，直接將模式拿給大家看，但現在最大問題是，中央一切事先都知道，但怎麼都沒有準備。

柯說，「我們比較奇怪，為什麼資料事前都可以預測，你知道多少人感染，R值多少等？但現在最大問題是，一切事先都知道，怎麼都沒有準備，這才是問題」。