人均GDP有望超越韓國 蔡總統：歸功防疫、推動經濟轉型

民進黨今中常會今天邀請台灣經濟研究院院長張建一，以「台灣當前經濟情勢」為題進行專案報告。蔡英文總統聽取報告後表示，過去兩年來，台灣守住疫情，讓經濟能在全球的逆勢中把握供應鏈移轉的契機，加速成長，創下11年來最好的成績。日前國際貨幣基金會發布的預測顯示，今年台灣的人均GDP將達到3萬6千美元，可望在睽違19年後，超越韓國，這要歸功於全民努力防疫及推動經濟轉型的成果。

蔡總統指出，當前全球的通膨大幅升高，國際政經情勢也快速變遷，同時國內防疫措施也正進入新的新階段，政府更要以審慎的態度面對這些挑戰。

蔡總統說，台灣的產業有靈活的競爭優勢，半導體產業更在全球供應鏈佔有關鍵地位，政府的財政也相當穩健。面對疫情挑戰，政府會持續動態調整相關措施，希望大家持續團結防疫，台灣經濟一定能夠持續穩健發展。