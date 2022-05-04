衛福部設立口腔健康司 陳時中：心理、口腔分手快樂

2013年衛福部成立「心理及口腔健康司」，但成立時牙醫師相關團體即主張口腔健康應獨立於心理健康之外， 歷經近10年努力，因應人口快速高齡化，國民口腔健康需求樣態改變，今天心理健康及口腔健康正式分別成立，心理健康司及口腔健康司兩個專責單位，提升國人健康服務。

衛福部長陳時中說，從2020年開始，心理及口腔的相關團體已經忍耐不住，今天終於大功告成，可以說是因錯誤而結合，因了解而分開，特別是「精神衛生法」共92條已送出立法院社福及衛環委員會，心理及口腔健康司可說是完成重大哩程碑，且隨著時間進展，大家也都認為心理及口腔應有獨立發展的空間，如今就讓大家展翅高飛。

陳時中說，心理社會安全網份量很重，尤其現今心理紛爭愈來愈多，未來都需靠心理健康司從心裡健康、疾病等各層面照顧民眾，而口腔健康是社會健康的指標，代表生活富足、快樂、安康，自他擔任牙醫師公會全聯會理事長時推動潔牙運動、口腔保健，尤其是年輕的時候把牙齒照顧好，年老時有牙齒吃東西，對身心健康格外的重要。

新成立的口腔健康司分為3科，包括口腔健康政策規劃與推動、口腔衛生教育及預防保健推展、口腔醫療服務體系規劃與推動腔衛生醫事人力發展、口腔醫療品質與病人安全管理、照護服務輸送及資源布建、口腔醫療科技與國際發展等。以強化國人口腔預防保健觀念、健全弱勢、偏鄉及口腔照護資源缺乏地區的服務體系，提升健康平權，降低口腔醫療負擔。

心理健康司則分為5科，包括心理健康促進及自殺防治精神疾病防治、毒品與酒精成癮防治、特殊族群處遇等，並新增司法精神醫療政策之規劃、推動，以配合行政院强化社會安全網計畫、因應精神衛生法修法，持續完善心理健康服務，引領台灣心理健康工作更加茁壯。

衛福部表示，透過組織法規修正、專責單位設置及員額編制等調整，未來二個單位更能專注於專業發展，有助於提升組織運作及業務推動效能，並為國內心理及口腔健康發展注入強心劑，嘉惠更多國人。