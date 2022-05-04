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台灣有沒有人權立國？10國際學者專家下周「在地」審查

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
法務部法制司檢察官許萃華說明人權審查會議。記者王聖藜／攝影
法務部法制司檢察官許萃華說明人權審查會議。記者王聖藜／攝影

法務部本月9日至11日將辦理國際人權審查會議，接受10位國際人權學者專家就我國落實「兩公約」權利進行審查，5月13日再舉辦記者會，由行政院政務委員羅秉成代表接受國際專家對我國所提的結論、建議。

法務部今天舉辦國際人權審查會議議前說明會，羅秉成、法務部長蔡清祥及部分檢察高層與會。

法務部說，我國自2009年12月10日施行「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」以來，建立人權報告制度，分別在2012年、2016年、2020年提出初次、第二次、第三次國家報告，其中「在地」審查備受肯定。

當時，受邀來台的國際專家讚賞台灣獨創的「在地」審查機制，也提出認為聯合國應參考台灣經驗讓條約監督機構前往受監督國進行審查的相關建議。

為延續此審查機制，法務部2020年提第三次國家報告時，持續透過國際人權標準檢視我國人權保障推動的工作，原訂2021年1月即辦理，但受COVID-19疫情影響，多次延期，經與國際專家多次討論，在兼顧防疫前提下，達成共識。

羅秉成表示，經由國際專家對我國人權現況提出的結論性意見與建議，可督促我國在人權保障的法令及行政措施等面向進一步改善及精進，期待藉由外部監督讓我國人權立國的腳步往前邁進。

蔡清祥表示，本次會議值疫情變化之際，為促成國際專家以專案方式入境，經多次溝通協調，認為仍維持以實體「面對面」審查為原則，以確保委員得以與政府機關、民間團體充分溝通。

蔡清祥說，於國際審查會議期間，將遵照疫情指揮中心的防疫指引，謹守防疫計畫並落實防疫措施。

法務部說，審查會議地點選在台北市「財團法人張榮發國際會議中心」，為期3天對話式審查結束後，審查委員將召開一日閉門會議，於5月13日下午3時由羅秉成代表我國接受國際專家所提的結論、建議。

法務部長蔡清祥說明人權審查會議。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥說明人權審查會議。記者王聖藜／攝影
政務委員羅秉成說明人權審查會議。記者王聖藜／攝影
政務委員羅秉成說明人權審查會議。記者王聖藜／攝影

人權 法務部 羅秉成

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