估北市下周破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

本土今天新增2萬8420例確診，台北市新增5538例。台北市長柯文哲因隨扈確診，今天居家辦公透過視訊主持防疫記者會，柯文哲表示，今天中央確診數有2萬8420例、北市5538例，主要城市都破千，北市府監看預測圖，觀察這幾天R值，大概估計三至四天後，台北市就會破萬，所以面對疫情，不僅台北市，全台各地病例都快速增加，要有調整方案。

柯文哲也提到，全台灣PCR量能約19萬，正因量能有限，北市府要求快篩陽才去做PCR，若一般人都做，就會將確診沖稀掉，會造成很多確診者無法檢查，所以有症況才做快篩、快篩陽才做PCR，讓PCR量能最大使用，不然可能繼續增加到三、四萬病例，確診數就會黑掉。

另外，柯文哲也提到，快篩試劑也要充足供應到市面，不然也會出現一個狀況，即使把快篩陽當作確診，數據也很多會黑掉，因為很多有確診的人，因為沒有快篩，所以測不到，「這是我比較擔心的」。

柯文哲說，有可能病例數增加到一定程度，會開始測不準，變成要純粹從臨床上判斷，所以北市府現在做一件事情，就是開設防疫急門診，目前除七大篩檢站，也謝謝三總、榮總、馬偕醫院，還有新光醫院設置北士科車來速篩檢站，現在台北市有七加四醫院有防疫急門診，處理快篩陽性病人。