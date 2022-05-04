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印太經濟架構非協定 立委籲著重CPTPP

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「CPTPP比起IPEF有更多經濟效應，經貿談判應更盡力爭取！」近來美國國務卿布林肯提出印太經濟架構（IPEF）不會排除台灣，引發朝野立委4日質詢外交部長吳釗燮，詢問台灣是否有辦法受邀加入？民進黨立委羅致政更提醒，CPTPP更具經濟戰略意義，經濟部要更強力爭取加入。吳釗燮僅表示，會積極爭取。

立法院就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」邀請外交部、僑委會、國安局、經濟部、陸委會、經貿辦公室等部會官員備詢。無黨籍立委林昶佐率先提醒，在這次俄烏戰爭中，東南亞國家雖然沒有跟隨西方國家譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但以泰國為例，也有與日本簽訂武器移轉協定，我國仍要積極爭取東南亞國家增進關係。

積極加入IPEF

國民黨立委溫玉霞則質疑，美國國務卿布林肯、貿易談判代表戴琪近日都在放話，前者說美國推動的IPEF有包括台灣，後者在參議院備詢時曾不願明確回答此問題，要以誰為主？吳釗燮表示，布林肯的表態是最新說法，美國瞭解台灣在供應鏈重組上的產業價值，台灣也會積極爭取讓美國加入。

溫玉霞也質疑經濟部，美國仍對台灣30項產品課徵反傾銷稅，經濟部與經貿談判辦公室是否有努力爭取台美BTA或是台美自由貿易？經濟部次長陳正祺表示有，且反傾銷稅很多項目台灣已經沒有生產，若有列入清單，貿易局也有提供廠商準司法程序答辯，但因美國是進口大國，反傾銷稅對全世界都有程度不等的課徵。

CPTPP要更強力爭取

立委吳斯懷則呼籲吳釗燮小心台灣與宏都拉斯的邦交關係，他說現任總統卡蕬楚差點就要與中共建交，且卡蕬楚丈夫、前總統賽拉亞過去曾被軍方推翻，因此與台灣的邦交恐沒有過去深厚，但吳釗燮反駁指出，吳斯懷的資料引用有誤，當時外交部有提供卡蕬楚夫婦協助，因此現在邦交更穩固。

羅致政則詢問陳正祺，IPEF到時候會偏向CPTPP（經貿組織）還是APEC（論壇性質），陳正祺回應說會比較偏向APEC形式，應該不會透過投票制定出具有約束力的決議。因此，羅致政也呼籲經濟部與經貿談判辦公室應加強CPTPP的談判。吳斯懷也要求政府一定要向近日訪台的日本國會議員表達加入CPTPP的意願，吳釗燮則承諾一定會說。

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美國 吳釗燮

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