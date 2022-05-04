柯疫情預測神準被封預言家 陳時中：印度神童也不錯

國內新冠肺炎疫情正處於即將大規模升溫的前夕，指揮中心預期此波疫情高峰大概在5月20日前後出現，換言之，目前的疫情還正在起步階段，但我們卻已見到諸多亂象和警訊，政府若再不迅速調整防疫策略，當疫情正式進入指數型上升時，將嚴重威脅國人的生命與健康。...

2022-05-04 16:21