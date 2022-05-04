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柯疫情預測神準被封預言家 陳時中：印度神童也不錯
國內新冠肺炎從4月開始延燒且至今無法止息。台北市長柯文哲因3月底曾預言疫情會在4月反撲，兩周前又預言會「全台大亂」，因此被不少網友封為「預言家」。不過指揮中心指揮官陳時中則不以為然，他表示「預測大家參考啦！印度神童也都不錯，可以多參考」。疫情中需要實踐者和工作者，有推測也要有工作計畫一步步做。
今天媒體再度詢問，通過唾液快篩申請的「福又達生物科技股份有限公司」傳出被指定爲桃園機場的PCR採檢工作，且有政治獻金給民進黨，為何非公開招標而是指定使用？
陳時中表示，很多情形緊急情況招標，手續來不及一定要緊急應變，穩定時一定是公開程序進行。
對於國內疫情走向，幾乎每天都有專家在預測疫情走向。前副總統陳建仁日前便表示，在Omicron盛行的現在，疫情預測對現階段防疫工作沒有任何幫助，防疫的觀察重點不在確診病例數而在重症和死亡人數，防疫目標也不再是零感染而是將重症與死亡數降至最低。
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