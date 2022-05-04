日本自民黨青年局訪團 赴五指山悼念李登輝

「日本自民黨青年局」局長小倉將信率團訪台，今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，在前總統李登輝墓前悼念。

日本台灣交流協會今在臉書發文指出，日本自民黨青年局訪台團於今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，由團長小倉將信率眾人在李前總統墓前悼念；眾人雙手合十，並在李前總統墓前獻上鮮花。

交流協會表示，李前總統是台灣史上首位民選總統，為現今自由民主的台灣打下堅實的基石；台灣對日本而言是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，並有著緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴，同時亦為以真心相繫的珍貴朋友。

文中並寫道，相信在李前總統的庇佑下，日台間難能可貴的友情能夠淵遠流長、長長久久地繼續走下去。

訪團於3日至7日訪問台灣，在台期間將會晤總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮等；訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市。