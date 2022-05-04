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「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

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快篩試劑遭批買貴 陳時中公布各國價格「我們較便宜」

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
高登環球生醫公司表示，他們獲得韓國原廠支持，還有上市公司合作，才有能力接受訂單。圖／報系資料照
高登環球生醫公司表示，他們獲得韓國原廠支持，還有上市公司合作，才有能力接受訂單。圖／報系資料照

中央流行疫情指揮中心急向22家廠商採購快篩試劑，國民黨立院黨團今舉行記者會揭露，其中1家廠商「高登環球生醫公司」前身為小吃店，資本額200萬元，要如何採購10多億的快篩試劑？高登回應，老闆小吃店停業後已轉做外貿，此次還獲得韓國快篩劑公司原廠支持，並有上市公司與他們合作，提供資金，才有辦法取得標案，一切並無不法。

國民黨團質疑中央與「高登環球生醫公司」簽約，要向國外洽訂1700萬劑家用型快篩試劑。但這家公司僅有200萬元資本額，沒有相關政府投標經驗，且公司還不是直接向韓國原廠購買試劑，是向美國代理商購買獲得美國EUA授權的韓國賽特瑞恩製藥公司快篩試劑，這中間是否存有價差或利益輸送？是否又是黑箱作業？

高登環球生醫公司回應，他們老闆劉緯澤曾在多年前開過小吃店，但後來已經停業，近年在疫情期間轉做生技外貿，從事防護衣、口罩、清潔劑、醫療物資等相關買賣。

高登環球生醫公司指出，劉緯澤後來在2020年將小吃店更名為生醫公司，專心做相關買賣，去年才獲准進口新冠快篩試劑，並在今年5月2日就收到中央疫情指揮中心16億元快篩試劑進口採購訂單標案。

高登環球生醫公司指出，他們與韓國快篩試劑公司「賽特瑞恩」關係良好，對方已經允諾會在期限內提供足額的快篩試劑，至於資金部分，則有上市公司會與他們合作，簽約後，交不出快篩試劑是要罰錢的，公司當然有做好準備，請外界不用擔心。

高登環球生醫公司表示，他們與賽特瑞恩談的貨品都是從韓國進口，並不是像外界所說的從美國繞一圈進口EUA快篩試劑，這部分必須澄清。

高登環球生醫公司指出，現在全世界都在搶，並不是有錢就能買到快篩試劑，他們獲得原廠支持，所以才有辦法取得標案，並依合約內容即時供貨。

快篩 小吃

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