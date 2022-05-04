翁茂鍾案 監院全票通過彈劾三位前法官

翁茂鍾案有了新進展。監察院今天表示，最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台南地方法院前法官蘇義洲3人，曾擔任翁茂鍾相關案件之承審法官，事前或事後與翁茂鍾不當接觸、飲宴及收受饋贈，違反法官倫理，情節重大，監察院昨天通過全票通過彈劾。

提案監委王美玉、高涌誠、王幼玲指出，林奇福等3人曾參與審理翁茂鍾經營事業相關民、刑事訴訟，卻於事前或事後參加與其審判職務有利害關係人之飲宴應酬、球敘及收受禮品。易令人產生法官與商人結交往來之印象，損及一般社會大眾對於審判獨立之尊重與信賴，違失情節重大，如不循司法懲戒程序予以導正，實不足維護司法在社會大眾的公正形象。

提案監委表示，3人違失行為雖逾10年，但監察院彈劾權之行使，對象為「違法或失職」之公務員（包括法官），並無「得予懲戒處分」之要件。縱然認為依修正前公務員懲戒法已逾懲戒權行使期間，該項時效期間僅能限制懲戒處分之行使，不能阻礙懲戒程序之發動，更不妨礙監察院彈劾權之行使。

監院指出，林奇福部分，與翁茂鍾有長期之交往情誼及信賴關係，翁茂鍾曾經多次至林奇福家拜訪並為其介紹兒女親事。翁茂鍾的「百利案」，事關追索1000萬美金之本票債權，由林奇福擔任庭長之民事第三庭承審，林奇福雖知悉該案與翁茂鍾有關，卻未揭露兩人交往事項或自請迴避而參與評議，足以減損人民對司法公正中立形象之信賴。

監院表示，又依翁茂鍾筆記記載，百利案上訴最高法院期間，林奇福與翁茂鍾單獨會面2次，其中1次係密接於石木欽偕同顏南全告知翁茂鍾百利案訴訟訊息之後，另一次在翁茂鍾至訴訟代理人處拿資料之後；百利案審結後，兩人又單獨會面8次，其中有數次密接於翁茂鍾拜會石木欽前後，另受邀球敘、溫泉行程及聚餐4次，及受贈襯衫5次、受贈營養品10次，嚴重損害法官職務形象及人民對司法之信賴，核有重大違失。

監院表示，顏南全部分，在「百利案」上訴最高法院期間，將百利案業經審查股法官審查未結而退回民事科，依保密分案程序等待分案等訊息告知翁茂鍾，有重大違失。且顏南全擔任翁茂鍾牽涉其中的「諸慶恩民事案」及「巴黎銀行案」上訴最高法院之陪席法官，明知該等案件與翁茂鍾有關，卻未揭露其與翁茂鍾交往事項或自請迴避而參與評議，違反法官倫理；另有向翁茂鍾請託其子兵役之情事。

監院指出，依翁茂鍾筆記記載，顏南全自90年間起至97年間止，共計與翁茂鍾不當接觸18次。其中於「諸慶恩刑事案」上訴最高法院期間，與翁茂鍾飲宴2次；於「巴黎銀行案」一、二審期間，與怡華公司代理人同桌飲宴，並在最高法院辦公室接見翁茂鍾。且收受翁茂鍾以佳和集團或其個人名義贈送之襯衫8次、受贈營養品4次，嚴重損害法官職務形象及人民對司法之信賴，嚴重傷害人民對司法之公信力。

監院表示，蘇義洲部分，承審翁茂鍾牽涉其中的「吳仙富案」，迅速判處吳仙富有期徒刑2年、緩刑3年，並沒收怡華公司用以擔保百利銀行承做衍生性金融商品交易之美金1000萬元本票，該案因檢察官及被告均未提起上訴而定讞，對翁茂鍾後續與百利銀行爭訟確認本票債權不存在之民事訴訟，具重大影響。

監院指出，「吳仙富案」審結後，蘇義洲竟於88年9月18日透過曾平杉法官聯繫翁茂鍾，向翁茂鍾請託其親戚租屋之事。另外，96年8月7日翁茂鍾因炒作應華公司股票遭羈押（同年9月5日交保），經媒體大幅報導，蘇義洲身為法官，竟於該案第一審甫宣判之97年7月9日與翁茂鍾再次會面，且自97年6月8日至99年9月22日收受翁茂鍾以佳和集團名義致贈之襯衫5次，傷害司法公信力及法官公正形象至鉅，核有重大違失。