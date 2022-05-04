快訊

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

疫情預測神準柯文哲被封「預言家 」 陳時中：印度神童也不錯

快篩試劑遭批買貴 陳時中公布各國價格「我們較便宜」

翁茂鍾案 監院全票通過彈劾三位前法官

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
翁茂鍾案，監院全票通過彈劾三位前法官。本報系資料照
翁茂鍾案，監院全票通過彈劾三位前法官。本報系資料照

翁茂鍾案有了新進展。監察院今天表示，最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台南地方法院前法官蘇義洲3人，曾擔任翁茂鍾相關案件之承審法官，事前或事後與翁茂鍾不當接觸、飲宴及收受饋贈，違反法官倫理，情節重大，監察院昨天通過全票通過彈劾。

提案監委王美玉、高涌誠、王幼玲指出，林奇福等3人曾參與審理翁茂鍾經營事業相關民、刑事訴訟，卻於事前或事後參加與其審判職務有利害關係人之飲宴應酬、球敘及收受禮品。易令人產生法官與商人結交往來之印象，損及一般社會大眾對於審判獨立之尊重與信賴，違失情節重大，如不循司法懲戒程序予以導正，實不足維護司法在社會大眾的公正形象。

提案監委表示，3人違失行為雖逾10年，但監察院彈劾權之行使，對象為「違法或失職」之公務員（包括法官），並無「得予懲戒處分」之要件。縱然認為依修正前公務員懲戒法已逾懲戒權行使期間，該項時效期間僅能限制懲戒處分之行使，不能阻礙懲戒程序之發動，更不妨礙監察院彈劾權之行使。

監院指出，林奇福部分，與翁茂鍾有長期之交往情誼及信賴關係，翁茂鍾曾經多次至林奇福家拜訪並為其介紹兒女親事。翁茂鍾的「百利案」，事關追索1000萬美金之本票債權，由林奇福擔任庭長之民事第三庭承審，林奇福雖知悉該案與翁茂鍾有關，卻未揭露兩人交往事項或自請迴避而參與評議，足以減損人民對司法公正中立形象之信賴。

監院表示，又依翁茂鍾筆記記載，百利案上訴最高法院期間，林奇福與翁茂鍾單獨會面2次，其中1次係密接於石木欽偕同顏南全告知翁茂鍾百利案訴訟訊息之後，另一次在翁茂鍾至訴訟代理人處拿資料之後；百利案審結後，兩人又單獨會面8次，其中有數次密接於翁茂鍾拜會石木欽前後，另受邀球敘、溫泉行程及聚餐4次，及受贈襯衫5次、受贈營養品10次，嚴重損害法官職務形象及人民對司法之信賴，核有重大違失。

監院表示，顏南全部分，在「百利案」上訴最高法院期間，將百利案業經審查股法官審查未結而退回民事科，依保密分案程序等待分案等訊息告知翁茂鍾，有重大違失。且顏南全擔任翁茂鍾牽涉其中的「諸慶恩民事案」及「巴黎銀行案」上訴最高法院之陪席法官，明知該等案件與翁茂鍾有關，卻未揭露其與翁茂鍾交往事項或自請迴避而參與評議，違反法官倫理；另有向翁茂鍾請託其子兵役之情事。

監院指出，依翁茂鍾筆記記載，顏南全自90年間起至97年間止，共計與翁茂鍾不當接觸18次。其中於「諸慶恩刑事案」上訴最高法院期間，與翁茂鍾飲宴2次；於「巴黎銀行案」一、二審期間，與怡華公司代理人同桌飲宴，並在最高法院辦公室接見翁茂鍾。且收受翁茂鍾以佳和集團或其個人名義贈送之襯衫8次、受贈營養品4次，嚴重損害法官職務形象及人民對司法之信賴，嚴重傷害人民對司法之公信力。

監院表示，蘇義洲部分，承審翁茂鍾牽涉其中的「吳仙富案」，迅速判處吳仙富有期徒刑2年、緩刑3年，並沒收怡華公司用以擔保百利銀行承做衍生性金融商品交易之美金1000萬元本票，該案因檢察官及被告均未提起上訴而定讞，對翁茂鍾後續與百利銀行爭訟確認本票債權不存在之民事訴訟，具重大影響。

監院指出，「吳仙富案」審結後，蘇義洲竟於88年9月18日透過曾平杉法官聯繫翁茂鍾，向翁茂鍾請託其親戚租屋之事。另外，96年8月7日翁茂鍾因炒作應華公司股票遭羈押（同年9月5日交保），經媒體大幅報導，蘇義洲身為法官，竟於該案第一審甫宣判之97年7月9日與翁茂鍾再次會面，且自97年6月8日至99年9月22日收受翁茂鍾以佳和集團名義致贈之襯衫5次，傷害司法公信力及法官公正形象至鉅，核有重大違失。

翁茂鍾 司法 監察院

延伸閱讀

美最高法院下令調查書稿外洩案 拜登促墮胎合法化

傳美最高法院擬推翻墮胎合法 拜登力挺女性選擇權

「情慾女作家」控男演員強吻要登報道歉 最高法院廢棄判決

藍委促監院調查華視超迷你廣告標示 僑委會：標示達6秒

相關新聞

日自民黨青年局訪台 允挺台加入WHO與CPTPP

日本自民黨青年局局長小倉將信眾議員率領的訪問團昨天抵台，外交部長吳釗燮昨晚宴請訪團，期盼日本持續支持台灣參與世界衛生組織...

柯疫情預測神準被封預言家 陳時中：印度神童也不錯

國內新冠肺炎從4月開始延燒且至今無法止息。台北市長柯文哲因3月底曾預言疫情會在4月反撲，兩周前又預言會「全台大亂」，因此...

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

中央流行疫情指揮中心急向22家廠商採購快篩試劑，國民黨立院黨團今舉行記者會揭露，其中1家廠商「高登環球生醫公司」前身為小...

又和綠營有關！徐巧芯爆羅氏台灣經銷商是前綠委哥哥

外界質疑台灣快篩價格比國外貴，衛福部長陳時中說有沒有比國際貴得要看廠牌不同，目前國內快篩實名制是「羅氏」品牌。台北市議員...

衛福部設立口腔健康司 陳時中：心理、口腔分手快樂

2013年衛福部成立「心理及口腔健康司」，但成立時牙醫師相關團體即主張口腔健康應獨立於心理健康之外， 歷經近10年努力，...

疫情照妖鏡：等不到的居隔通知書與政府防疫慢半拍

國內新冠肺炎疫情正處於即將大規模升溫的前夕，指揮中心預期此波疫情高峰大概在5月20日前後出現，換言之，目前的疫情還正在起步階段，但我們卻已見到諸多亂象和警訊，政府若再不迅速調整防疫策略，當疫情正式進入指數型上升時，將嚴重威脅國人的生命與健康。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。