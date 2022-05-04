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「已經下台了」？ 陳時中：我就不用回答問題了
指揮中心指揮官陳時中今上午出席立院委員會，會前接受媒體訪問，有媒體提問在野黨批評陳時中防疫失守應下台，陳靜默8秒後回「已經下台了就沒有回應」，下午於疫情記者會，他再度被問到，「已經下台」是指什麼意思，陳說「如果下台了，問題我就不用回答了」。
上午被問及防疫失守問題，陳時中卻拋出「已經下台了就沒有回應」，媒體追問是否有其他規畫，他再回「這類問題我都不回應，在位子上就好好做」，對於立委蔣萬安近期開始布局選舉，陳時中再說，「現在我也不談選舉」。
下午疫情記者會上，被問及「已經下台了」是代表什麼意思，蔡英文總統是否已知？陳時中說，「那個狀況是這樣，我覺得問這個問題是很無厘頭，不知道是誰問的，我的意思是，如果下台了，問題我就不用回答了。」
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