快訊

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

疫情預測神準柯文哲被封「預言家 」 陳時中：印度神童也不錯

快篩試劑遭批買貴 陳時中公布各國價格「我們較便宜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「已經下台了」？ 陳時中：我就不用回答問題了

聯合報 / 記者許政榆楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中說，他的意思是，如果下台了，問題就不用回答了。圖／指揮中心提供
陳時中說，他的意思是，如果下台了，問題就不用回答了。圖／指揮中心提供

指揮中心指揮官陳時中今上午出席立院委員會，會前接受媒體訪問，有媒體提問在野黨批評陳時中防疫失守應下台，陳靜默8秒後回「已經下台了就沒有回應」，下午於疫情記者會，他再度被問到，「已經下台」是指什麼意思，陳說「如果下台了，問題我就不用回答了」。

上午被問及防疫失守問題，陳時中卻拋出「已經下台了就沒有回應」，媒體追問是否有其他規畫，他再回「這類問題我都不回應，在位子上就好好做」，對於立委蔣萬安近期開始布局選舉，陳時中再說，「現在我也不談選舉」。

下午疫情記者會上，被問及「已經下台了」是代表什麼意思，蔡英文總統是否已知？陳時中說，「那個狀況是這樣，我覺得問這個問題是很無厘頭，不知道是誰問的，我的意思是，如果下台了，問題我就不用回答了。」

陳時中 疫情

延伸閱讀

快篩試劑遭批買貴 陳時中公布各國價格「我們較便宜」

小吃店快篩試劑進口商？陳時中：大公司都賣過小東西

北市互比民調勝陳時中？林佳龍：我的角色就是持續準備

陳時中「快篩太便宜憂囤積」萬美玲批荒謬失格

相關新聞

日自民黨青年局訪台 允挺台加入WHO與CPTPP

日本自民黨青年局局長小倉將信眾議員率領的訪問團昨天抵台，外交部長吳釗燮昨晚宴請訪團，期盼日本持續支持台灣參與世界衛生組織...

柯疫情預測神準被封預言家 陳時中：印度神童也不錯

國內新冠肺炎從4月開始延燒且至今無法止息。台北市長柯文哲因3月底曾預言疫情會在4月反撲，兩周前又預言會「全台大亂」，因此...

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

中央流行疫情指揮中心急向22家廠商採購快篩試劑，國民黨立院黨團今舉行記者會揭露，其中1家廠商「高登環球生醫公司」前身為小...

又和綠營有關！徐巧芯爆羅氏台灣經銷商是前綠委哥哥

外界質疑台灣快篩價格比國外貴，衛福部長陳時中說有沒有比國際貴得要看廠牌不同，目前國內快篩實名制是「羅氏」品牌。台北市議員...

以篩代隔？盧秀燕建議：全國一致 由中央來決定與頒布

台中市長盧秀燕今天下午三時宣布，台中今新增1680例確診。對於是否「以篩代隔」快篩取代PCR採檢？盧秀燕認為，最近北部有...

日本自民黨青年局訪團 赴五指山悼念李登輝

「日本自民黨青年局」局長小倉將信率團訪台，今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，在前總統李登輝墓前悼念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。