又和綠營有關！徐巧芯爆羅氏台灣經銷商是前綠委哥哥

外界質疑台灣快篩價格比國外貴，衛福部長陳時中說有沒有比國際貴得要看廠牌不同，目前國內快篩實名制是「羅氏」品牌。台北市議員徐巧芯今天說，羅氏藥廠的台灣代理商台灣羅氏經銷商代理人蔡朝正是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，又和民進黨關係密切，生技業似乎從高端、福又達、保吉生都和民進黨關係「麻吉麻吉」。

徐巧芯在臉書上表示，政府說網友去查歐洲的快篩很便宜是「假訊息」，因為衛福部要提供給民眾的是「羅氏」跟「亞培」的快篩，所以不管其他的國家是不是有40至50元的快篩可以採購，都是偏誤訊息，因此她很好奇，這兩間藥廠快篩試劑的「代理商」、「經銷商」的來頭是什麼？

徐巧芯說，羅氏藥廠的代理商台灣羅氏，但盒子上面寫的經銷商是「牛耳國際生技股份有限公司」，代理人是蔡朝正，他是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，蔡煌瑯現在是台灣車輛董事長，媒體報導蔡朝正曾在羅氏藥廠任職超過20年，關係深厚。基金會還設在南投，蔡煌瑯是南投的立委，所以代表人是弟弟。

徐巧芯說，2021年，由衛福部、科技部主導的「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」就被踢爆有獨厚羅氏藥廠之嫌，2005年，台灣為了防範禽流感，遇上全球克流感大缺貨，當時國民黨立委直指在台灣唯一生產克流感藥物的羅氏藥廠故意刁難和台灣藥廠，並點名羅氏藥廠台灣代理人、時任立委蔡煌瑯的哥哥蔡朝正是藥蟲，當然他是否認的。

徐巧芯說，後來又爆發「牙醫公會酬庸案」，特偵組起訴書指出，牙醫師公會為推動「口腔健康法」立法，並將口腔疾病納入健保，以會員繳交的2440萬元，於2002至2004年間，以50萬至350萬元不等金額對第5屆立委蔡煌瑯兄弟、及另7名立委行賄，希望儘速完成立法，已構成職務上行為收賄罪。最後蔡煌瑯兄弟雖因為無法查明有對價關係而無罪，但蔡煌瑯等被告也強調，「收受款項均為政治獻金」。

徐巧芯翻出過去的報導，表示後來蔡煌瑯選舉時，「牙醫界大老」以及「當時的小老弟、現在的大咖陳時中指揮官」，也一起出面力挺蔡煌瑯選舉。「好像生技業從高端、福又達、保吉生，都跟民進黨上上下下麻吉麻吉」。